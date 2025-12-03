طالبان: ۱۰ شهروند افغانستان در «تیراندازی مرزبانی ایران» کشته شدند

در پی اخراج گسترده‌ی مهاجرین افغان از ایران، سازمان ملل وضعیت حقوق بشری آنها را محکوم کرده است

2 ساعت پیش

حکومت طالبان چهارشنبه، ۱۲ آذر (۳ دسامبر)، از کشته شدن دست‌کم ۱۰ شهروند افغانستان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران خبر داد. در اطلاعیه‌ای که نسیم بدری، سخنگوی فرماندهی مرکزی حکومت طالبان در ولایت فراه، در شبکه ایکس منتشر کرده، آمده است که دو نفر دیگر در جریان این تیراندازی ناپدید شده‌اند.

به گفته‌ی بدری، این افراد تلاش می‌کردند به‌طور غیرقانونی از طریق بندر ابونصر فراهی (همچنین شناخته‌شده به مرز میل ۷۸) وارد ایران شوند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. این بندر در ولایت فراه، در نزدیکی مرز ایران با استان خراسان جنوبی واقع است. در این اطلاعیه، زمان وقوع این تیراندازی مشخص نشده است، اما برخی گزارش‌ها تاریخ حادثه را سه‌شنبه، ۱۱ آذر (۲ دسامبر)، یا یکشنبه، ۹ آذر (۳۰ نوامبر)، اعلام کرده‌اند.

مقام‌های ایرانی تاکنون در مورد این تیراندازی و کشته شدن شهروندان افغان اظهارنظر نکرده‌اند. با این حال، حکومت ایران پیش‌تر هشدار داده بود با افرادی که تلاش کنند به‌طور غیرقانونی از مرز این کشور عبور کنند، به‌شدت برخورد خواهد شد. ایران سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال مهاجران غیرقانونی، به دلیل نگرانی‌های امنیتی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فشارهای اقتصادی، در پیش گرفته است. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از تیراندازی مرزبانان ایرانی به شهروندان افغان در مناطق مرزی منتشر شده بود.

پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل که در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۵) آغاز شد، مقامات حکومت ایران ده‌ها هزار افغان را از این کشور اخراج کرده‌اند. ایران تا ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)، ۱.۱ میلیون افغان را اخراج کرده بود و قصد دارد ۴ میلیون نفر دیگر را نیز از کشور بیرون کند. کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای که ۲۹ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵) درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد، از لغو حمایت‌های حقوقی موقت برای پناهندگان افغان در این کشور، تهدید حقوق اولیه‌ی آنان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغان، افزایش محدودیت دسترسی به خدمات اولیه برای اتباع فاقد مدرک افغانستان، و همچنین اخراج گسترده‌ی بیش از ۱.۶۵ میلیون نفر از اتباع افغانستان از ایران انتقاد کرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از ۲ میلیون مهاجر افغان در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) از ایران و پاکستان بازگشته‌اند و این بازگشت گسترده، فشار زیادی بر سیستم‌های کمک‌رسانی انسانی در افغانستان وارد کرده است.