حمله در منطقه‌ی مرزی با افغانستان، سومین حمله‌ی مشابه در سه روز گذشته

2 روز پیش

در پی انفجار یک بمب قدرتمند کنارجاده‌ای که چهارشنبه، ۱۲ آذر (۳ دسامبر)، یک خودروی پلیس را در شمال‌غرب پاکستان هدف قرار داد، سه افسر پلیس کشته شدند. این حادثه، سومین حمله‌ی مشابه طی سه روز گذشته در پاکستان است که نشان‌دهنده‌ی افزایش خشونت‌های شبه‌نظامی در این منطقه است. این انفجار در منطقه «دیره اسماعیل خان»، در ایالت خیبر پختونخوا و نزدیکی مرز افغانستان، در منطقه‌ی پانیالا که با وزیرستان جنوبی هم‌مرز است، رخ داد.

افسران پلیس کشته‌شده شامل دستیار بازرس گل علم، پاسبان رفیق و سخی جان، راننده‌ی خودروی پلیس بودند. یک پاسبان دیگر به نام آزاد شاه از این حادثه جان سالم به در برد. سجاد خان، از مقام‌های پلیس در این ایالت، این خبر را تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و گفت تحقیقات در حال انجام است.

هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با انتشار بیانیه‌ای، گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) را مسئول این حمله دانست. طالبان پاکستان، که با نام «تحریک طالبان پاکستان» شناخته می‌شود، گروهی جدا از طالبان افغانستان به‌شمار می‌رود، اما گفته می‌شود که از متحدان دولت طالبان در افغانستان است و روابط تاریخی، ایدئولوژیک و قومی مستحکمی با آن دارد. این گروه در سال‌های اخیر حملات خود علیه نیروهای پاکستانی را تشدید کرده است.

این حمله یک روز پس از آن رخ داد که گروهی از شبه‌نظامیان به خودروی یک مقام دولتی در شهر بنو در جنوب ایالت خیبر پختونخوا حمله کرده و او، دو محافظش و یک رهگذر کشته شدند. این حمله را یکی از گروه‌های وابسته به تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفت. پاکستان طی سال‌های گذشته شاهد افزایش حملات گروه‌های شبه‌نظامی بوده است. روندی که تنش‌ها با افغانستان را نیز بیشتر کرده است. اسلام‌آباد «تحریک طالبان پاکستان» را متهم می‌کند که از زمان به‌قدرت‌رسیدن طالبان افغانستان در سال ۲۰۲۱، از خاک افغانستان به‌عنوان یک «پناهگاه امن» استفاده می‌کند، اتهامی که طالبان در کابل آن را رد می‌کند. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که طالبان افغانستان حمایت مالی و لجستیکی از تحریک طالبان پاکستان ارائه می‌دهد.