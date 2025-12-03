دونالد ترامپ عفوهای جو بایدن را باطل اعلام کرد؛ تردیدهای حقوقی فزاینده

بحث طولانی‌مدت بر سر استفاده از قدرت عفو در امریکا وارد مرحله‌ی جدیدی شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا، سه‌شنبه، ۱۱ آذر (۲ دسامبر)، تمامی عفوهایی را که جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، با استفاده از یک «دستگاه امضای خودکار» (اتوپِن) امضا کرده بود، باطل اعلام کرد. کارشناسان حقوقی نسبت به قانونی بودن این اقدام ابراز تردید جدی کردند. ترامپ در شبکه‌ی اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که اسناد امضاشده با چنین دستگاهی اکنون بی‌اعتبار بوده و هیچ اثر حقوقی ندارند. تا کنون نمایندگان بایدن به این اقدام واکنشی نشان نداده‌اند.

مارک اوسلر، استاد حقوق از دانشگاه سن‌توماس، به رویترز گفت: «یک رئیس‌جمهور اختیار ندارد عفوهای رئیس‌جمهور پیش از خود را لغو کند.» چندین حقوق‌دان دیگر نیز به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که برای اقدام ترامپ هیچ مبنای حقوقی یا تفسیری از قانون اساسی وجود ندارد. قانون اساسی امریکا، قدرت عفو را به رئیس‌جمهور می‌دهد، اما هیچ شرطی برای نحوه‌ی امضا، اعم از دست‌نویس یا با استفاده از دستگاه، تعیین نکرده است. دستگاه امضای خودکار ابزاری برای بازتولید ماشینی امضا است و رئیس‌جمهورهای امریکا از هر دو حزب سال‌هاست که به صورت معمول از آن استفاده می‌کنند. پیش از این، در سال ۲۰۰۵، وزارت دادگستری امریکا استفاده از اتوپِن برای امضای قوانین را قانونی اعلام کرده بود.

باطل کردن عفوهای جو بایدن توسط ترامپ در ادامه‌ی یک بحث سیاسی طولانی‌مدت درباره‌ی استفاده از قدرت عفو توسط رئیس‌جمهورها صورت گرفته است. آغاز این جنجال جدید، عفو هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور پیشین، بود که با انتقاد شدید جمهوری‌خواهان روبه‌رو شد. جو بایدن در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، پسرش هانتر را برای تمامی جرایم فدرالی که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ مرتکب شده بود، عفو کرد. این عفو در پی محکومیت هانتر بایدن در ارتباط با خرید اسلحه و اعتراف او به اتهامات فرار مالیاتی صادر شد. خود ترامپ نیز تاکنون از اختیارات عفو به‌طور گسترده استفاده کرده و در ده ماه نخست دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری‌اش، ۷۰ فرمان عفو صادر کرده است.