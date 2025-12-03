سفر اورتگاس به بیروت در اوج فشارها برای خلع سلاح حزبالله
تهدید اسرائیل به عملیات نظامی گستردهتر در صورت ناکامی تلاشهای خلع سلاح
مورگان اورتگاس، معاون فرستادهی ویژهی رئیسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، پس از پایان سفرش به اسرائیل، چهارشنبه، ۱۲ آذر (۳ دسامبر)، وارد بیروت شد. انتظار میرود او برای بررسی سازوکار نظارت بر توافق آتشبس در نشست شهر ناقوره شرکت کند. این سفر در شرایطی انجام میشود که واشینگتن برای پیشبرد روند خلع سلاح «حزبالله» در جنوب لبنان فشار بیشتری اعمال میکند و اسرائیل هشدار داده در صورت ناکامی این روند، به عملیات نظامی گستردهتری متوسل خواهد شد.
سفر اورتگاس یک روز پیش از جلسهای انجام میشود که هیئت دولت لبنان قرار است در آن سومین گزارش ارتش دربارهی خلع سلاح حزبالله را بررسی کند. دولت لبنان در ماه اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) طرحی امریکایی را برای خلع سلاح حزبالله تا پایان سال ۲۰۲۵ پذیرفت. رسانههای لبنانی نوشتهاند واشینگتن در حال اعمال فشار برای تسهیل هرگونه گفتوگوی احتمالی با هدف مهار «هرگونه ماجراجویی جدید» از سوی اسرائیل است. منابع دیپلماتیک آگاه میگویند هیئتهای بینالمللی که این هفته وارد بیروت میشوند، حامل پیامی روشن برای مقامهای لبنانی خواهند بود مبنی بر این که برچیدن ساختار نظامی حزبالله باید «در سریعترین زمان ممکن» انجام شود تا از یک تنش قریبالوقوع جلوگیری شود.
دیدار ناقوره، که با حضور نمایندگان لبنان (به ریاست سفیر سابق سیمون کرم)، اسرائیل (به نمایندگی اوری رسنیک از شورای امنیت ملی)، امریکا، فرانسه و یونیفل (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان) برگزار میشود، نخستین گفتوگوی مستقیم غیرنظامی میان لبنان و اسرائیل در دهههای اخیر است. اسرائیل، در دیدار با اورتگاس، اطلاعاتی را ارائه داد که نشاندهندهی نقضهای مکرر آتشبس توسط حزبالله است. حزبالله این طرح خلع سلاح را رد کرده و آن را «دیکتهی آمریکایی» و در راستای منافع اسرائیل میداند که حاکمیت و امنیت لبنان را تهدید میکند. به گفتهی این منابع، گزینههای دولت لبنان بهدلیل تحولات میدانی اخیر بهشدت محدود شده و حتی امکان مذاکره با اسرائیل نیز در عمل کنار گذاشته شده است. سفر اورتگاس همچنین همزمان با پایان سفر سهروزهی پاپ لئو چهاردهم به لبنان انجام شد، که طی آن وقفهای شکننده در حملات هوایی اسرائیل رعایت شده بود. پاپ لئو، سهشنبهشب، ۱۱ آذر (۲ دسامبر)، پس از درخواست صلح و ثبات، لبنان را ترک کرد.