نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا در اربیل، هدف اصلی سفر ایشان به منطقه، یعنی افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان را مورد بحث قرار دادند

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴)، در اربیل با مایکل ریگز، معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا در امور مدیریت و منابع، دیدار کرد.

مایکل ریگز در تاریخ ۲ دسامبر (۱۱ آذر) وارد بغداد شد و صبح روز چهارشنبه، ۳ دسامبر (۱۲ آذر)، به اربیل رسید. وی پیش از این دیدارهای متعددی با مقامات عراقی و اقلیم کوردستان داشته است. هدف اصلی سفر این مقام آمریکایی به اقلیم کوردستان، افتتاح ساختمان جدید کنسولگری کشورش در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان است که "بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان" محسوب می‌شود. این ساختمان عظیم بر روی زمینی به مساحت ۲۰۶ هزار متر مربع (۵۰ هکتار) و با هزینه‌ای حدود ۸۰۰ میلیون دلار ساخته شده است.