معاون وزیر خارجهی آمریکا: کنسولگری جدید گواهی بر ارزش رابطهی بین ایالات متحده و اقلیم کوردستان است
گشایش بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل؛ نمادی از شراکت راهبردی ایالات متحده با اقلیم کوردستان
مایکل ریگز، معاون وزیر خارجهی آمریکا در امور مدیریت و منابع، روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴)، در مراسم گشایش ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، سخنرانی کرد. این ساختمان جدید که بزرگترین کنسولگری آمریکا در سراسر جهان به شمار میرود، نمادی از تعهد بلندمدت ایالات متحده به منطقه و تقویت روابط با دولت اقلیم کوردستان و مردم آن است.
ریگز در سخنرانی خود بر اهمیت این لحظهی راهبردی، نقش محوری عراق و اقلیم کوردستان در منطقه، و تعهد آمریکا به ارتقاء صلح، ثبات، و فرصتهای اقتصادی تأکید کرد.
متن سخنرانی معاون وزیر خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع، مایکل ریگز:
از این معرفی بسیار متشکرم.
عالیجناب، پرزیدنت مسعود بارزانی
عالیجناب، رئیس اقلیم کوردستان عراق، نچیروان بارزانی
عالیجناب، نخستوزیر، مسرور بارزانی
عالیجناب، معاون نخستوزیر، قباد طالبانی
مقامات برجستهی دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، رهبران مذهبی و مهمانان گرامی.
از استقبال گرم شما سپاسگزارم.
خوشحالم که در این لحظهی راهبردی در عراق حضور دارم و افتخار میکنم که امروز به شما بپیوندم تا رسماً کنسولگری کل جدید ایالات متحده را در اربیل افتتاح کنیم.
قدردانی عمیق من به دولت اقلیم کوردستان و مردم کوردستان عراق، به خاطر هدیهی سخاوتمندانهی زمین برای ساخت کنسولگری جدید ما، ابراز میشود.
این ساختمان قابل توجه، بهترینها را در معماری، مهندسی و ساخت و ساز آمریکایی به نمایش میگذارد و گواهی بر روح نوآوری و طراحی آمریکایی است.
کنسولگری جدیدی که امروز گشایش آن را جشن میگیریم، بیش از مجموعهای از ساختمانها و زیرساختهاست. این ساختمان گواهی بر ارزش رابطهی بین ایالات متحده و اقلیم کوردستان عراق است.
شراکت راهبردی و منافع مشترک
سرمایهگذاری آمریکا در این کنسولگری جدید، یک بستر امن را برای پیشبرد منافع ایالات متحده فراهم میکند و ارزش یک عراق مستقل، امن و مرفه را نشان میدهد که در یک شراکت دوجانبه سودمند با ایالات متحده، میتواند برای مردم خود و برای آمریکا دستاورد به همراه داشته باشد.
تحت رهبری پرزیدنت ترامپ، ایالات متحده خاورمیانه را به سوی دوران ثبات و رفاه هدایت میکند. عراق نقشی راهبردی در این تلاش ایفا میکند و ایالات متحده متعهد به همکاری نزدیک با شرکای عراقی برای پیشبرد منافع مشترک ما است. این منافع شامل حفاظت از حاکمیت عراق، شکست تروریسم، تقویت ثبات منطقهای و تحکیم روابط اقتصادی ما میشود.
تعهد به امنیت و ثبات منطقه
ما به شراکت عمیق و دیرینهی خود با مردم این منطقه افتخار میکنیم و از نقش اقلیم کوردستان عراق به عنوان یک شریک امنیتی مؤثر، توانا و قابل اعتماد و صدای مورد اطمینان در عراق و در سراسر منطقه قدردانی میکنیم.
یک اقلیم کوردستان عراق قوی، باثبات و انعطافپذیر، ستون راهبردی رابطهی ایالات متحده با عراق است.
ما از گفتوگوی فعال و مهم خود در مورد گامهای حیاتی برای جلوگیری از درگیری، اطمینان از پاسخگویی ناقضان قانون و تحقق آیندهای که در آن عراق نه تنها در مرزهای خود امن باشد، بلکه بتواند به ثبات منطقهی گستردهتر نیز کمک کند، استقبال میکنیم.
اینجاست که از شرکای عراقی و کوردمان میخواهیم تا از این لحظه بهره ببرند و شبهنظامیان همسو با ایران را که همچنان به فعالیتهای خشونتآمیز و بیثباتکننده مشغول هستند و تنها به حاکمیت عراق آسیب میرسانند، خلع قدرت کرده و از بین ببرند. ما این تهدید را هفتهی گذشته بار دیگر با حملهی تروریستی وحشتناک به میدان گازی کورمور مشاهده کردیم.
تقویت روابط اقتصادی و استقلال انرژی
پرزیدنت ترامپ بازرگانی را بر درگیری اولویت داده است. ما فعالانه از شرکتهای آمریکایی در عراق حمایت میکنیم و اقلیم کوردستان عراق را یک نقطهی ورود پویا به بازارهای عراق برای شرکتهای آمریکایی میدانیم.
این شرکتها فناوری برتر، توسعهی نیروی کار محلی فزاینده، و ترویج استانداردهای بالاتر بهداشت و ایمنی را به ارمغان خواهند آورد.
ما از اینکه دولت اقلیم کوردستان عراق همچنان یک حامی قوی برای منافع اقتصادی ایالات متحده است، از جمله ایفای نقشی راهبردی در بازگشایی خط لولهی نفت عراق و ترکیه، که به نفع شرکتهای نفتی آمریکا است و به عراق در مسیر استقلال انرژی کمک میکند، سپاسگزاریم.
قراردادهایی از این دست به نفع آمریکاییها و عراقیها به طور یکسان است و اثباتی بر ارزش شراکت دوجانبهی ما هستند. ما مشتاق فرصتهای بیشتر برای تقویت روابط اقتصادی هستیم که مزایای واقعی را برای آمریکاییها و عراقیها به ارمغان بیاورند.
ما همچنین منافع متقابلی در حفاظت از حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی در عراق و سوریه داریم. هیچ دوست بزرگتری برای آزادی مذهبی جز ایالات متحده وجود ندارد. ما همچنان با قدرت رهبری خواهیم کرد تا از آزادی مذهبی در سراسر جهان محافظت کنیم.
چشمانداز آینده و تعهد بلندمدت
ما فرصتهای قابل توجهی در دورهی پیش رو داریم تا بازده سرمایهگذاری آمریکا در این کنسولگری جدید را نشان دهیم. این کار از طریق ارائه نتایج ملموسی انجام خواهد شد که آمریکا را از طریق شراکتی که برای برنامهی «اول آمریکا» ما ارزش آفرین است، امنتر، قویتر و مرفه تر میکند.
ساختمانی که امروز افتتاح میکنیم گواه تعهد ما است و نمادی فیزیکی از شراکت بلندمدت آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان عراق است.
از حضور همگی شما در اینجا متشکرم و مشتاقانه منتظر به اشتراک گذاشتن این مناسبت مهم با شما هستیم. متشکرم.