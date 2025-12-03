رئیس اقلیم کوردستان در مراسم گشایش ساختمان بزرگترین کنسولخانهی آمریکا در اربیل: ما میخواهیم کوردستان پلی برای ارتباط باشد، نه صحنهی درگیری
گشایش بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل؛ پیامی روشن از شراکت راهبردی و تعهد به ثبات منطقه
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴)، طی مراسم گشایش ساختمان جدید و عظیم کنسولگری ایالات متحده در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، سخنرانی مهمی ایراد کرد. این کنسولگری که به عنوان بزرگترین نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در جهان شناخته میشود، نمادی از روابط عمیق و مشارکت بلندمدت بین ایالات متحده و عراق به طور عام و اقلیم کوردستان به طور خاص است.
نچیروان بارزانی در سخنرانی خود، ضمن خوشامدگویی به معاون وزیر خارجه آمریکا، مایکل ریگز، بر نقش تاریخی این شراکت در لحظات حساس منطقه و اهمیت آن در دستیابی به صلح، ثبات، و توسعهی همهجانبه تاکید کرد و چشمانداز آیندهای مشترک مبتنی بر همکاریهای گسترده را ترسیم نمود.
متن سخنرانی رئیس اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی
جناب پرزیدنت بارزانی
هیئت رئیسهی محترم
حضار گرامی
همگی شما خوش آمدید
من به معاون وزیر خارجهی آمریکا، آقای مایکل ریگز، که بهطور ویژه برای این مراسم به اربیل سفر کرده است، خوشامدگویی گرمی عرض میکنم. به اربیل خوش آمدید، به اقلیم کوردستان و عراق خوش آمدید.
بسیار خرسندم که امروز در مراسم رسمی افتتاح ساختمان جدید کنسولگری کل آمریکا در اقلیم کوردستان حضور دارم. وجود این مرکز دیپلماتیک در اینجا، پیامی سیاسی روشن دربارهی اهمیت اربیل و اقلیم کوردستان و عمق آن شراکت است که عراق و اقلیم کوردستان با آمریکا دارند و به هم پیوندشان داده است.
روابط ما با آمریکا بر پایهی اعتماد، ارزش و همکاری مشترک طی بیش از سه دهه بنا شده است. از روند تامین منطقهی امن و اعمال منطقهی پرواز ممنوع در دههی ۹۰ (میلادی) تا به امروز، آمریکا در سختترین و حساسترین زمانها همواره در کنار ملت کوردستان ایستاده است.
در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) در زمان آزادسازی عراق، ما در کنار هم بودیم. در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، زمانی که با تروریسم روبهرو شدیم، نیروهای پیشمرگه با شجاعت و دوشادوش دیگر نیروهای عراقی، آمریکایی و ائتلاف بینالمللی جنگیدند. ما با هم در شکست افسانهی داعش و آزادسازی شهرها و مناطق تحت اشغال آنها، پیروز شدیم.
اینها صفحاتی فراموشنشدنی از تاریخ هستند و پایههای محکمی را برای شراکت در آینده ایجاد کردهاند.
آقایان،
امروز، افتتاح این مجتمع کنسولگری در اربیل، تاکیدی دوباره است بر تداوم آن رابطه و پایبندی آمریکا به همکاری با ما در راستای صلح و ثبات. همچنین، این نشاندهندهی اطمینان به پیشرفت اقلیم کوردستان، شراکت ما با بغداد و توانایی ما برای ساختن نمونهای موفق از همزیستی و ثبات در اقلیم کوردستان است.
ما این اقدام را سرآغاز مرحلهای جدید برای گسترش هماهنگی در بسیاری از زمینهها میدانیم: در سیاست و امنیت، در اقتصاد و سرمایهگذاری، در فرهنگ و آموزش، و در روابط بین ملتها. ما فقط به دنبال روابط دولت با دولت نیستیم، بلکه خواهان روابط بین شرکتها، جوامع و روابط بین جوانان خود با جوانان آمریکا هستیم.
سیاست ما در اقلیم کوردستان روشن است. ما میخواهیم کوردستان پلی برای ارتباط باشد، نه صحنهی درگیری. ما میخواهیم به عنوان یک بخش فعال در ثبات عراق و منطقه باقی بمانیم.
ما به همکاری با بغداد برای حل و فصل تمامی مشکلات، بر اساس قانون اساسی و مدیریت سیاسی، اجرایی و قانونی کشور، ادامه خواهیم داد. به گونهای که به ثبات تمامی عراق کمک کند. در همین حال، در چارچوب عراق فدرال و بر اساس راهبردی که عراق و آمریکا در پیش گرفتهاند، به شراکت راهبردی خود با آمریکا پایبند خواهیم بود، زیرا اعتقاد ما این است که این شراکت، پایهی اساسی برای صلح، امنیت و توسعه است.
ما با احترام و قدردانی فراوان به حمایت آمریکا از عراق و اقلیم کوردستان نگاه میکنیم، چه از طریق سربازانشان که فداکاری کردهاند، چه از طریق دیپلماتهایشان و چه از طریق شرکتها و سرمایهگذاران آمریکایی که در توسعهی اقلیم کوردستان مشارکت داشتهاند و سزاوار احترام و سپاس فراوان هستند.
به نمایندگی از اقلیم کوردستان، از ملت و دولت آمریکا برای حمایت مداومشان طی سالهای گذشته در اقلیم کوردستان، سپاسگزاری و قدردانی میکنیم. ما به طور کامل از تلاشها و گامهای پرزیدنت دونالد ترامپ برای حل و فصل صلح در منطقه حمایت میکنیم. همچنین، از انتصاب آقای مارک ساوایا به عنوان نمایندهی ویژهی آمریکا در عراق، قدردانی میکنیم. این یک تحول مهم است. امیدواریم که ایشان نقش خود را در کمک به عراق و اقلیم کوردستان در همهی زمینهها ایفا کند.
با امید و اراده، به دنبال همکاری برای ساختن آیندهای بهتر، باثباتتر و آبادتر برای همهی ما هستیم. بسیار سپاسگزارم.