گشایش بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل؛ پیوندی ناگسستنی و تعهد به آینده‌ای بهتر

21 دقیقه پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴)، در مراسم افتتاح بزرگترین کنسولگری ایالات متحده در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، سخنرانی مهمی ایراد کرد. این مراسم که نمادی از روابط عمیق و طولانی‌مدت بین اقلیم کوردستان و آمریکا بود، با حضور مقامات عالی‌رتبه‌ی دو طرف برگزار شد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سخنرانی خود، ضمن تقدیر از حضور معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا، مایکل ریگز، و سفیر جاشوا هریس، بر پیوندهای تاریخی، حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا در لحظات حساس، و چشم‌انداز مشترک برای آینده‌ای باثبات و مرفه تاکید کرد.

متن سخنرانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی

جناب پرزیدنت بارزانی

عالیجناب پرزیدنت اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی

عالیجناب معاون وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده، مایکل ریگز

عالیجناب سفیر، جاشوا هریس

خانم‌ها و آقایان، مهمانان محترم

بسیار افتخار می‌کنم و خرسندم که امروز اینجا در مراسم افتتاح کنسولگری کل جدید ایالات متحده حضور دارم. این ساختمان مانند کوهی سر برافراشته است، صخره‌ای مستحکم و تزلزل‌ناپذیر در اربیل، که گواه پیوند قدیمی و قوی بین ایالات متحده و مردم کوردستان و عراق است. به همه برای این ساختمان بسیار باشکوه تبریک می‌گویم که نقطه‌ی عطفی در روابط ما با ایالات متحده است.

اگر به گذشته نگاه کنیم، ده‌ها سال پیش، ایالات متحده در زمانی که ما نیاز داشتیم، در کنار ما و مردم ما ایستاده است. در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰)، در طول قیام، نیروهای مسلح ایالات متحده به کمک ما آمدند و منطقه‌ی امن و منطقه‌ی پرواز ممنوع را ایجاد کردند.

و سپس، هنگامی که داعش و تروریست‌ها به کوردستان حمله کردند، باز هم ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده بود که به کمک ما آمد تا تروریست‌ها را نابود کرده و شکست دهد.

بار دیگر، این ایالات متحده بود که به ما کمک کرد تا این کشور را به شکلی که امروز داریم بسازیم. بدون شما، این کار بسیار بسیار دشوار می‌بود.

این ایالات متحده بود که وحشیانه‌ترین رژیم دیکتاتوری در اینجا در عراق را سرنگون کرد.

پس ما در کوردستان بسیار سپاسگزار شما هستیم و نمی‌توانیم به اندازه‌ی کافی از شما برای هر کاری که برای ما انجام داده‌اید، تشکر کنیم. ما متحدان بسیار مفتخر ایالات متحده هستیم و همچنان در کنار شما خواهیم ایستاد تا به فاز جدیدی قدم گذاشته و فصل جدیدی را آغاز کنیم.

همان‌طور که با هم علیه ظلم و تروریست‌ها جنگیدیم، اکنون زمان ساخت و ساز است. ما در دولت اقلیم کوردستان، از حامیان قاطع سیاست پرزیدنت ترامپ درباره‌ی صلح از طریق قدرت هستیم؛ بازرگانی و نه درگیری.

ما به همکاری با شما ادامه خواهیم داد و به همکاری با دولت فدرال عراق نیز ادامه خواهیم داد تا کشوری را بسازیم که در آستانه‌ی تشکیل دولت جدید در بغداد پس از انتخابات، به قانون اساسی احترام بگذارد، به هر قومیت و مذهبی که در اینجا در کوردستان و عراق وجود دارد احترام بگذارد.

ما در کوردستان بسیار افتخار می‌کنیم که سرزمینی هستیم که هر کس به اینجا می‌آید و پناه می‌جوید، حقوق همه محترم شمرده می‌شود. و این امکان‌پذیر است زیرا ما آن را با هم انجام دادیم.

ایالات متحده در کنار ما ایستاده است، همان‌طور که ما از این پس در کنار شما خواهیم ایستاد تا کشوری بسیار بهتر، منطقه‌ای بسیار بهتر و آینده‌ای بسیار بهتر بسازیم.

یک بار دیگر، از همگی شما سپاسگزارم و تبریک می‌گویم.