روابط آمریکا و اقلیم کوردستان در اوج: افتتاح بزرگترین کنسولگری جهان در اربیل

2 ساعت پیش

بەیان سامی عەبدولڕەحمان، مشاور نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و نماینده‌ی این دولت در ایالات متحده‌ی آمریکا، اعلام کرد که روابط آمریکا و اقلیم کوردستان در سطحی عالی قرار دارد. وی در مصاحبه‌یی در روز چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۳ دسامبر ۲۰۲۵)، با کوردستان۲۴ اظهار داشت که کنسولگری‌ی جدید آمریکا در اربیل نه تنها بزرگترین در سطح این کشور است، بلکه بزرگترین کنسولگری‌ آمریکا در جهان به شمار می‌رود و حتی از بسیاری از سفارتخانه‌ها نیز وسیع‌تر است. این امر نشانه‌ای آشکار از استحکام و سطح بالای روابط میان اقلیم کوردستان و آمریکا تلقی می‌شود.

بەیان سامی عەبدولڕەحمان با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا، تأکید کرد که اقلیم کوردستان شالوده‌ی اصلی روابط میان عراق و آمریکا را تشکیل می‌دهد و این پیامی سیاسی‌ی مهم است. وی افزود که اقلیم کوردستان دوستان بسیاری در آمریکا دارد و روابط دوجانبه تنها به چارچوب نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه آمریکا به دنبال گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و فرهنگی نیز هست.

نماینده‌ی پیشین دولت اقلیم کوردستان در واشنگتن خاطرنشان کرد که افتتاح این کنسولگری در حالی صورت می‌گیرد که دولت ترامپ در نظر دارد تعدادی از کنسولگری‌ها را تعطیل کند. با این حال، روابط دیپلماتیک اقلیم کوردستان با ایالات متحده در حال گسترش است. او افزود که با وجود اینکه اقلیم کوردستان بخشی از عراق است، بسیاری از کشورها با این اقلیم و رهبرانش مانند یک کشور مستقل رفتار می‌کنند.

ساختمان جدید کنسولگری‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا در اربیل در مراسمی رسمی در روز چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۳ دسامبر ۲۰۲۵)، گشایش یافت. این مجموعه که با هزینه‌ای بالغ بر ۷۹۵ میلیون دلار (حدود ۸۰۰ میلیون دلار) ساخته شده است، در زمینی به مساحت ۵۱ فدان (۲۰۶ هزار متر مربع) قرار دارد و به عنوان بزرگترین کنسولگری‌ی آمریکا در جهان شناخته می‌شود. سنگ بنای این پروژه در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۷ (۶ ژوئیه‌ی ۲۰۱۸) گذاشته شد.

این مجموعه‌ی کنسولگری تنها یک ساختمان اداری نیست، بلکه به صورت یک "شهر کوچک" طراحی شده است و شامل دفتر اصلی، محل اقامت کارمندان، محل اسکان تیم‌های امنیتی و بازدیدکنندگان، فروشگاه و پارکینگ است. همچنین، بخش وسیعی از آن به فضای سبز اختصاص یافته است. از نظر فنی و زیست‌محیطی، این ساختمان با شیوه‌ای مدرن و سازگار با محیط زیست ساخته شده است. دارای سیستم پیشرفته‌ی بازیافت آب بوده و ۱۵ درصد از نیاز برق آن از طریق انرژی‌ی خورشیدی تأمین می‌شود که با هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی است. این ساختمان جدید ظرفیت پذیرش ۱۰۰۰ نفر را دارد و افتتاح آن نشانه‌ی اهمیت بالای دولت آمریکا به روابطش با اقلیم کوردستان و عراق تفسیر می‌شود.