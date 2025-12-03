پرزیدنت بارزانی و معاون وزیر خارجهی آمریکا بر تقویت روابط و پایان دادن به حملات کورمور تاکید کردند
دیدار در اربیل پس از افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا
پرزیدنت بارزانی در روز چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۳ دسامبر ۲۰۲۵)، در اربیل با مایکل ریگَز، معاون وزیر خارجهی آمریکا در امور مدیریت و منابع، و هیئتی از سفارتخانهی آمریکا در عراق دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، معاون وزیر خارجهی آمریکا از سفر به اقلیم کوردستان ابراز خرسندی کرد و پیروزیی پارت دموکرات کوردستان در انتخابات شورای نمایندگان عراق را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت. مایکل ریگَز از نقش و جایگاه پرزیدنت بارزانی در پیشبرد اقلیم کوردستان، مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات و امنیت منطقه قدردانی کرد. وی همچنین بر تداوم و گسترش روابط میان آمریکا و اقلیم کوردستان در همهی زمینهها تأکید کرد و گشایش ساختمان بزرگترین کنسولگریی آمریکا در اربیل را گامی مهم توصیف کرد. ریگَز اظهار داشت که افتتاح این کنسولگری پیامی آشکار است مبنی بر اینکه آمریکا از کوردستانی قوی، باثبات، آرام و آباد حمایت میکند و امنیت و ثبات اقلیم کوردستان را برای کل خاورمیانه مهم دانست و حمایت آمریکا از اقلیم کوردستان را اعلام کرد.
در همین دیدار، معاون وزیر خارجهی آمریکا حمله به میدان گازی کورمور را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف این اقدامات خرابکارانه شد. میدان گازی کورمور در ماههای اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است که آخرین آنها در اواخر آبان و اوایل آذر ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) منجر به آتشسوزی و قطعیی گستردهی برق در اقلیم کوردستان شد. سفارتخانهی آمریکا در بغداد نیز پیشتر این حملات را که سرمایهگذاریهای آمریکا را هدف قرار میدهند، محکوم کرده بود.
پرزیدنت بارزانی نیز این روز را به دلیل افتتاح بزرگترین کنسولگریی آمریکا در اقلیم کوردستان و پایتخت آن، اربیل، روزی تاریخی در روابط میان آمریکا و اقلیم کوردستان خواند. وی در بخشی از سخنانش به تاریخ ستم بر ملت کورد توسط رژیمهای پی در پی عراق اشاره کرد و گفت که فرصت ایجاد شده برای ملت کورد در جریان قیام و نقش آمریکا و شورای امنیت در ایجاد منطقهی پرواز ممنوع برای حفاظت از کوردستان، باعث شد اقلیم کوردستان بتواند از این فرصت بهرهبرداری کرده و یک پروسهی دموکراتیک را به وجود آورد و از طریق انتخابات، دولت و پارلمان و نهادهای اقلیم کوردستان را بنا نهد.
پرزیدنت بارزانی همچنین به نقش مهم آمریکا در جنگ علیه تروریستهای داعش اشاره کرد و اظهار داشت که نیروهای پیشمرگهی کوردستان در این جنگ قربانیان بسیاری دادند، اما اگر حمایت آمریکا نبود، تلفات بسیار بیشتر میشد. وی ضمن اشاره به نقش مهم آمریکا در منطقه، سپاس و قدردانیی ملت کورد را نثار آمریکا کرد و گفت که ملت کورد ملتی باوفا در برابر حمایتها و کمکهای آمریکا بوده و از تداوم و بهبود روابط میان دو طرف در زمینههای گوناگون حمایت میکند.