حمایت گسترده جهانی از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل؛ اسرائیل بر حاکمیت خود تأکید می‌کند

4 ساعت پیش

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه‌شب، ۱۲ آذر (۳ دسامبر) با تصویب قطعنامه‌ای خواستار خروج اسرائیل از بلندی‌های جولان شد. این منطقه، یک فلات سنگی راهبردی در غرب آسیا است که اسرائیل آن را در جنگ شش روزه‌ی سال ۱۹۶۷ اشغال و در سال ۱۹۸۱ به خاک خود ضمیمه کرد. این اقدام اسرائیل هرگز به صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.

این قطعنامه با ۱۲۳ رأی موافق در برابر ۷ رأی مخالف (از جمله اسرائیل و ایالات متحده‌ی امریکا) و ۴۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. هرچند قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل از نظر قانونی الزام‌آور نیستند، اما دارای وزن نمادین هستند و منعکس‌کننده‌ی جهت‌گیری افکار عمومی جهان محسوب می‌شوند. قطعنامه‌ی تصویب‌شده تأکید می‌کند که تصمیم اسرائیل در سال ۱۹۸۱ مبنی بر «تحمیل قوانین و حاکمیت خود بر جولان سوریه‌ی اشغالی باطل و فاقد اعتبار است» و خواستار لغو آن شد. همچنین، این قطعنامه از اسرائیل خواست تا مذاکرات را در مسیرهای سوریه و لبنان از سر بگیرد و به تعهدات و قول‌های قبلی خود احترام بگذارد و از جولان سوریه‌ی اشغالی به مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ عقب‌نشینی کند.

دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به این رأی‌گیری در پلتفرم «ایکس» گفت: «مجمع عمومی بار دیگر نشان می‌دهد که تا چه اندازه از واقعیت دور است. به جای رسیدگی به جنایت‌های محور ایران و فعالیت‌های خطرناک شبه‌نظامیان در سوریه، از اسرائیل می‌خواهد از بلندی‌های جولان، خط دفاعی حیاتی که از شهروندان ما محافظت می‌کند، عقب‌نشینی کند. اسرائیل هرگز به خطوط ۱۹۶۷ بازنخواهد گشت و جولان را رها نخواهد کرد.» در مقابل، وزارت خارجه‌ی سوریه از این قطعنامه استقبال کرده و این حمایت فزاینده را «پشتیبانی قوی از سوریه‌ی جدید» توصیف کرد. سوریه این اقدام را یک پیروزی دیپلماتیک دانسته و بر حق خود برای بازپس‌گیری کامل این سرزمین تأکید کرد. ایالات متحده‌ی امریکا نیز در سال ۲۰۱۹ حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخته بود.