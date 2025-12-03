2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هیئت‌های مشترک عراق و اقلیم کوردستان، در چارچوب اجرای قانون بودجه عمومی، حسابرسی درآمد و هزینه‌های اقلیم را آغاز می‌کنند.

امروز چهارشنبه ۳ دسامبر یک هیئت دیوان نظارت مالی عراق به منظور حسابرسی درآمد و هزینه‌های اقلیم کوردستان، وارد اربیل شد. این امر در چارچوب اجرای قانون بودجه عمومی عراق انجام می‌شود.

این هیئت با مشارکت دیوان نظارت مالی اقلیم به فهرست‌های درآمد و هزینه‌ها در سه ماهه دوم و شش ماه گذشته اقلیم، حسابرسی می‌کند.

حسابرسی مشترک بخشی از سازوکار اجرای قانون بودجه سه ساله (۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵) عراق است.

هیئت‌های مشترک عراق و اقلیم کوردستان پس از حسابرسی گزارش خود را درباره درآمد و هزینه‌های اقلیم ارایه می‌دهند.

این مشارکت، شفافیت مالی دولت اقلیم کوردستان و پایبندی به توافقات را نشان می‌دهد.

گزارش تدوین شده توسط هیئت مشترک به شورای وزیران اقلیم کوردستان و شورای وزیران عراق ارایه می‌شود.

این حسابرسی بر اجرای تعهدات مالی دو طرف، تاثیر مستقیم دارد.

ب.ن