اربیل و بغداد حسابرسی درآمد و هزینهها را آغاز میکنند
اربیل (کوردستان٢٤) – هیئتهای مشترک عراق و اقلیم کوردستان، در چارچوب اجرای قانون بودجه عمومی، حسابرسی درآمد و هزینههای اقلیم را آغاز میکنند.
امروز چهارشنبه ۳ دسامبر یک هیئت دیوان نظارت مالی عراق به منظور حسابرسی درآمد و هزینههای اقلیم کوردستان، وارد اربیل شد. این امر در چارچوب اجرای قانون بودجه عمومی عراق انجام میشود.
این هیئت با مشارکت دیوان نظارت مالی اقلیم به فهرستهای درآمد و هزینهها در سه ماهه دوم و شش ماه گذشته اقلیم، حسابرسی میکند.
حسابرسی مشترک بخشی از سازوکار اجرای قانون بودجه سه ساله (۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵) عراق است.
هیئتهای مشترک عراق و اقلیم کوردستان پس از حسابرسی گزارش خود را درباره درآمد و هزینههای اقلیم ارایه میدهند.
این مشارکت، شفافیت مالی دولت اقلیم کوردستان و پایبندی به توافقات را نشان میدهد.
گزارش تدوین شده توسط هیئت مشترک به شورای وزیران اقلیم کوردستان و شورای وزیران عراق ارایه میشود.
این حسابرسی بر اجرای تعهدات مالی دو طرف، تاثیر مستقیم دارد.
ب.ن