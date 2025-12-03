برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی هنرمند رئالیست غرب کوردستان در اربیل + عکس
اربیل (کوردستان٢٤) – اولین نمایشگاه نقاشی هنرمند رئالیست غرب کوردستان با به نمایش گذاشتن بیش از ۳۰ تابلو در اربیل برگزار شد.
امروز چهارشنبه ۳ دسامبر در گالری میدیا در اربیل، نمایشگاه نقاشی هنرمند کورد، اکرم بَکر برگزار شد.
این نمایشگاه به مدت سه روز برپا خواهد بود و هنرمند در مورد آن به کوردستان۲۴ گفت: اولین نمایشگاه بنده است که در اربیل برگزار میشود و در آن ۳۲ تابلوی نقاشی به نمایش گذاشتهام. بیشتر آثار من رئالیستی هستند و در کارهام به جزئیات اهمیت بسیاری دادهام. موضوع آثار من طبیعت بیصدا است و در آنها سکوت و آرامش احساس میشوند.
این هنرمند نقاش افزود: هنر برای من برابر است با لذت. هنر نمیتواند زیبا باشد اگر در آن واقعیت نمایان نشود، و نمیتواند واقعیت را نمایان کند اگر کاملا درک نشده باشد. رسالت من در هنر صلح و آرامش است در دنیایی که جنگ و ویرانی حاکم شده است. تابلوهای من گریز از واقعیتی است که در آن زندگی میکنم. این من را خوشحال میکند. من به کارم علاقمندم. برخی موضوعها نظرم را به خود جلب میکنند و من آنها را در تابلوهایم منعکس میکنم.
اکرم بَکر، متولد ۱۹۷۴ میلادی در غرب کوردستان است. او عضو اتحادیه نقاشان سوریه بوده و فارغالتحصیل رشته هنرهای زیبا از دانشکده هنرهای زیبای سوریه است.
این هنرمند رئالیست کورد در سوریه و بیروت هم نمایشگاه نقاشی برگزار کرده است.
ب.ن