اقدامات سریع مسرور بارزانی در پی تعرض به گورستان در کویه ستایش شد

4 ساعت پیش

اسقف‌نشین کلدانی اربیل ضمن محکومیت شدید تعرض به گورستان مسیحیان در روستای هرموتە‌ی کویه، این اقدام را تلاشی برای خدشه‌دار کردن اعتماد میان اقشار توصیف کرد. این نهاد از دغدغه‌مندی و واکنش سریع نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، برای بازسازی گورستان و حفاظت از حرمت مردگان قدردانی کرد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی‌ای که توسط مطران بشار متی وردە، رئیس اسقف‌نشین کلدانی اربیل امضا شده است، عملی که در هرموتە انجام شد، نقض خطرناکی برای تقدس مردگان و جریحه‌دار کردن احساسات خانواده‌های آنان تلقی می‌شود. اسقف‌نشین تأکید کرد که احترام به گورها، ابتدایی‌ترین حق کرامت انسانی است و به دین یا مذهب خاصی مربوط نمی‌شود، بلکه معیاری اخلاقی است. این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی علیه ارزش‌های دینی و انسانی است که ساکنان این منطقه نسل به نسل به آن عادت کرده‌اند و به اعتماد متقابلی که اساس زندگی در کوردستان و عراق است، آسیب می‌رساند.

اسقف‌نشین اربیل از موضع دولت اقلیم کوردستان ستایش کرد و اظهار داشت که اهمیت دادن به این رویداد و واکنش سریع مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، برای اتخاذ تدابیر لازم و تصمیم برای بازسازی گورستان، شایسته‌ی احترام و قدردانی است. این بیانیه همچنین از تمامی رهبران سیاسی و دینی که با این نهاد تماس گرفته و حمایت خود را از محکومیت این اقدامات غیرمعمول ابراز داشته‌اند، تشکر کرد.

روستای هرموتە‌ی شهرستان کویه دارای تاریخچه‌ی دیرینه‌ای از حضور مسیحیان است و به عنوان یکی از نمادهای همزیستی دینی در اقلیم کوردستان به شمار می‌رود. بیانیه‌ی اسقف‌نشین اربیل پس از آن صادر شد که در شب ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، به گورستان این روستا تعرض شد و به بیش از دوازده سنگ قبر آسیب رسید. این عمل واکنش سریع دولت و افکار عمومی را در پی داشت و دستور بازسازی فوری صادر شد.