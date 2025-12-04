هیئت حقوق بشر: تخریب گورها توطئهای برای کاشت بذر تفرقه است
هشدار هیئت مستقل حقوق بشر اقلیم کوردستان دربارهی ابعاد خطرناک تعرض به گورستان مسیحیان در کویه.
هیئت مستقل حقوق بشر در اقلیم کوردستان، ضمن محکومیت شدید تخریب گورستان مسیحیان در کویه، ابعاد خطرناکی را برای این رویداد فاش کرد و هشدار داد که این اقدام تصادفی نیست، بلکه توطئهای از پیش برنامهریزی شده برای ضربه زدن به صلح اجتماعی و ایجاد هرج و مرج میان اقشار جامعه است.
بر اساس بیانیهی این هیئت، تعرض شب ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴ شمسی) به گورستان مسیحیان در شهر کویه، تنها تخریب چند سنگ قبر نیست، بلکه تجاوزی آشکار به مقدسات خواهران و برادران مسیحی و تاریخ دیرینهی همزیستیای است که این منطقه به آن معروف است.
این هیئت تردید دارد که این رویداد بدون دلیل باشد، بلکه معتقد است دستهایی پشت این اقدام قرار دارند که هدف اصلیشان کاشت بذر تفرقه و برهم زدن ساختار جامعه است. با این حال، تأکید کرد که هوشیاری شهروندان، این گونه توطئهها را شکست خواهد داد.
در سطح حقوقی، هیئت حقوق بشر از مقامات امنیتی کویه خواست که پرونده را با جدیت پیگیری کنند تا عاملان شناسایی و محاکمه شوند. همچنین اعلام کرد که به عنوان یک ناظر، روند تحقیقات را از نزدیک دنبال خواهد کرد تا نتایج آن مشخص شود.
موضعگیری هیئت حقوق بشر، تکمیلکنندهی موج اعتراضات رسمی و عمومی است که در پی این رویداد شکل گرفت. پیش از این نیز نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، استانداری اربیل و کلیسای کلدانی مواضع تندی اتخاذ کرده بودند. این اجماع بر محکومیت رویداد، نشاندهندهی آن است که حفاظت از حقوق اقلیتها و آزادی دینی در اقلیم کوردستان به عنوان یکی از ستونهای اصلی اصول حقوق بشر و امنیت اجتماعی تلقی میشود.