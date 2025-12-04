توضیح دولت اقلیم کوردستان دربارهی سفر پرزیدنت بارزانی به جزیره
روشنسازی دولت اقلیم کوردستان در مورد برداشتهای متفاوت از سفر اخیر پرزیدنت بارزانی به ترکیه.
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای توضیحی دربارهی سفر پرزیدنت بارزانی به جزیره منتشر کرد. این بیانیه با سپاس و قدردانی از استقبال گرم نهادهای رسمی دولت و مردم منطقه از پرزیدنت بارزانی در سفر تاریخیشان به استان شرناخ و منطقهی جزیره برای شرکت در سمپوزیوم ملایهی جزیری و ابراز حمایت ایشان از روند صلح آغاز شد.
اما در ادامه، این بیانیه به وجود آمدن برداشتها و تفسیرهای متفاوت، ناخواسته و دور از منظور از این سفر اشاره کرد که موجب دلخوری شده است. سفری که پرزیدنت بارزانی در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ آذر ۱۴۰۴ شمسی) به جزیره داشتند، با هدف بزرگداشت ملای جزیری، شاعر، عارف و فیلسوف برجستهی کوردستانی در قرن شانزدهم میلادی صورت گرفت و ایشان در چهارمین سمپوزیوم بینالمللی «ملای جزیری» سخنرانی ایراد کردند. این سفر در ترکیه با استقبال مردمی چشمگیر و واکنشهای رسمی مواجه شد، اما برخی گروههای ملیگرای ترک نسبت به حضور محافظان مسلح پرزیدنت بارزانی با پرچم کوردستان اعتراضاتی را مطرح کردند که وزارت کشور ترکیه را به آغاز تحقیقات واداشت. دفتر پرزیدنت بارزانی نیز در پاسخ، این اظهارات را «شووینیستی» خواند و تأکید کرد که تدابیر امنیتی بر اساس پروتکل توافق شدهی میان اقلیم کوردستان و نهادهای ترکیه بوده است.
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهی خود تأکید کرد که دورهای منحصر به فرد در روابط میان جمهوری ترکیه و اقلیم کوردستان در جریان است. همچنین، روند صلح را گامی درست در حل یک مسئلهی مهم و حساس دانست و از دولت و احزاب حاکم ترکیه و تمامی طرفهایی که نقش مؤثری در پیشبرد صلح و ثبات در ترکیه و منطقه داشتهاند، تشکر و قدردانی کرد. این بیانیه ضرورت همکاری همگان برای رفع نگرانیها، تعمیق روابط، تحقق صلح و حفاظت از منافع مشترک و ثبات منطقه را مورد تأکید قرار داد.
دولت اقلیم کوردستان
۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴ شمسی)