واشنگتن برای حفاظت از زیرساختهای انرژی اقلیم کوردستان نشست نظامی اضطراری برگزار کرد
دیدار مقام ارشد دفاعی آمریکا با وزرای امور داخلی و پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان در پی حملات مکرر به میدان گازی کورمور
در نتیجهی تلاشها برای هدف قرار دادن تأسیسات و ایجاد اختلال در بخش انرژی اقلیم کوردستان، ایالات متحدهی امریکا سطح هماهنگیهای نظامی خود را با اربیل افزایش داد و در نشستی عالیرتبه، نقشهی راهی برای مقابله با طرفهای مخرب و حفاظت از زیرساختهای انرژی تدوین شد.
این اقدام در پی حملات مکرر پهپادی به میدان گازی کورمور صورت میگیرد که موجب قطعی کامل گاز و برق گسترده در اقلیم شده بود.
بر اساس اطلاعات رسمی کنسولگری عمومی ایالات متحدهی امریکا در اربیل، سرهنگ باگلی، مقام ارشد دفاعی امریکا، سلسله دیدارهای مهمی با تصمیمگیرندگان ارشد وزارت امور داخلی و وزارت پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان انجام داده است. به گفتهی کنسولگری، محور اصلی این دیدارها، تمرکز بر افزایش هماهنگیها برای مقابله با گروهها و طرفهایی است که به عنوان «عوامل مخرب» توصیف شدهاند و هدفشان ضربه زدن به ثبات عراق و زیرساختهای حساس اقلیم است.
در این نشست، طرف امریکایی تأکید کرد که به حمایتهای امنیتی خود ادامه خواهد داد و متعهد به تقویت حاکمیت عراق و حفاظت از دستاوردها از طریق مشارکت مستحکم با نیروهای امنیتی اقلیم است. استفاده از اصطلاح «زیرساختهای حساس» (Critical Infrastructure) توسط مقامات امریکایی، اشارهای مستقیم به میادین گازی (مانند کورمور) و ایستگاههای برق است. حملات پیشین به میدان گازی کورمور در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴ شمسی) و نیز در فوریهی ۲۰۲۵ و آوریل ۲۰۲۴ که منجر به کشته شدن چهار کارگر شد، خسارات گستردهای را به بار آورده و بخش عمدهای از برق اقلیم را قطع کرده بود. مقامات عراقی و اقلیم کوردستان، عاملان این حملات را «عناصر غیرقانونی» مرتبط با گروههای شبهنظامی مورد حمایت ایران معرفی کردهاند که از مناطق شرقی توزخورماتو به پرواز درآمدهاند. نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، پیش از این از واشنگتن و جامعهی جهانی خواسته بود تا تجهیزات دفاعی لازم برای حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی اقلیم را فراهم کنند.