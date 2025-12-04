اخبار

دفتر بارزانی: باید از چنین اقداماتی که فرهنگ همزیستی را هدف قرار می‌دهد جلوگیری شود

بیانیه‌ی شدیداللحن دفتر پرزیدنت بارزانی در پی تعرض به گورستان مسیحیان در هرموتە‌ی کویه

کوردستان پرزیدنت بارزانی کویە مسیحیان

در پی تعرض، تخریب و شکستن قبر و سنگ‌قبرهای گورستان مسیحیان در هرموتە‌ی کویه، بارەگای بارزانی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به شدت این عمل را محکوم کرده است.

متن بیانیه‌ی دفتر پرزیدنت بارزانی که در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴ شمسی) منتشر شد، به این شرح است:

 

«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

به شدت عمل ناپسند تخریب و شکستن قبر و سنگ‌قبرهای گورستان مسیحیان را که در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۵  در شهر کویه رخ داد، محکوم می‌کنیم.

این یک عمل ناپسند و دور از آداب و رسوم و فرهنگ همزیستی، برادری و همدلی ملت ماست و همچنین با جامعه‌ی کوردستانی بیگانه است.

لازم است که طرف‌های ذی‌ربط در اسرع وقت عاملان این عمل نفرت‌انگیز را پیدا کرده و به سزای قانونی خود برسانند و باید از این گونه اقدامات و هر عملی که فرهنگ همزیستی، آشتی و همدلی ملت کوردستان را هدف قرار می‌دهد، جلوگیری شود.»

 

دفتر بارزانی

۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴ شمسی)

 
مصطفی ابراهیم ,
