بیانیه‌ی شدیداللحن دفتر پرزیدنت بارزانی در پی تعرض به گورستان مسیحیان در هرموتە‌ی کویه

3 ساعت پیش

در پی تعرض، تخریب و شکستن قبر و سنگ‌قبرهای گورستان مسیحیان در هرموتە‌ی کویه، بارەگای بارزانی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به شدت این عمل را محکوم کرده است.

متن بیانیه‌ی دفتر پرزیدنت بارزانی که در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴ شمسی) منتشر شد، به این شرح است:

«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

به شدت عمل ناپسند تخریب و شکستن قبر و سنگ‌قبرهای گورستان مسیحیان را که در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر کویه رخ داد، محکوم می‌کنیم.

این یک عمل ناپسند و دور از آداب و رسوم و فرهنگ همزیستی، برادری و همدلی ملت ماست و همچنین با جامعه‌ی کوردستانی بیگانه است.

لازم است که طرف‌های ذی‌ربط در اسرع وقت عاملان این عمل نفرت‌انگیز را پیدا کرده و به سزای قانونی خود برسانند و باید از این گونه اقدامات و هر عملی که فرهنگ همزیستی، آشتی و همدلی ملت کوردستان را هدف قرار می‌دهد، جلوگیری شود.»

دفتر بارزانی

۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴ شمسی)