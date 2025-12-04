کاردینال لویس ساکو: مسیحیان را سوخت جنگ دیگران نمیکنیم
هشدار پاتریارکیهی کلدانی دربارهی موج جدید مهاجرت مسیحیان در صورت عدم تأمین امنیت پس از تعرض به گورستان کویه
کاردینال لویس رافائل ساکو، پاتریارک کلیسای کلدانی، در واکنشی شدید به تعرض به گورستان مسیحیان در کویه، اعلام کرد که دیگر نمیپذیرند قربانی درگیریهایی باشند که در آن طرف نیستند. وی هشدار داد که اگر تضمینهای امنیتی فراهم نشود و عاملان مجازات نگردند، درهای موج دیگری از مهاجرت مسیحیان گشوده خواهد شد.
پاتریارکیهی کلدانی به ریاست کاردینال لویس رافائل ساکو، با صدور بیانیهای شدیداللحن، حمله به گورستان مسیحیان در شهر کویه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. پاتریارکیه این عمل را تجاوزی جنایتکارانه و از نظر اخلاقی و دینی مردود توصیف کرد.
در سطح سیاسی و اجتماعی، پیام کاردینال ساکو تأکید کرد که مسیحیان در گذشته بهای سنگینی را برای درگیریهایی که در آن نقشی نداشتند، پرداختهاند. از این رو، به هر شکلی که باشد، نمیپذیرند که سوخت آتش اختلافات دیگران شوند و برای تسویهی حساب طرفها مورد استفاده قرار گیرند.
پاتریارکیهی کلدانی از مقامات عالیرتبهی دولت اقلیم کوردستان خواست که تحقیقات دقیق و جامعی را انجام داده و عاملان را برای دریافت مجازات عادلانه به دادگاه بکشانند. به عقیدهی آنان، این گام نه تنها برای مجازات است، بلکه تنها راهی است که مسیحیان احساس آرامش و امنیت کنند. در غیر این صورت، اگر این تضمین فراهم نشود، خطر آغاز موج مهاجرت دستهجمعی مسیحیان وجود دارد. با این حال، پاتریارکیه اعتماد خود را به دولت اقلیم کوردستان برای برقراری عدالت تجدید کرد.