کارشناس امنیتی تاکید کرد که بدون اقدامات لازم، حملات مشابه به میدان گازی کورمور تکرار خواهد شد؛ بغداد عاملان حمله را شناسایی کرده است

2 ساعت پیش

عبدالخالق طلعت، کارشناس امنیتی و نظامی، اعلام کرده است که نتایج تحقیقات مربوط به حمله‌ی اخیر به میدان گازی کورمور رضایت‌بخش است، اما اجرای توصیه‌های آن ضروری است. او همچنین خاطرنشان کرد که محل انجام این حمله تحت کنترل دولت عراق قرار دارد. طلعت تاکید کرد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، حملات مشابه به میدان گازی کورمور تکرار خواهد شد.

عبدالخالق طلعت، امروز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در گفت‌وگو با برنامه‌ی «باس روز کردستان۲۴» که توسط ژینو محمد ارائه می‌شود، اظهار داشت که تفاوت کمیته‌ی تحقیق کنونی با کمیته‌های قبلی در سطح بالای اعضا و حضور کارشناسان مجرب، به ویژه در حوزه‌ی پهپادها و حملات موشکی است. او گفت که محل پرتاب پهپادها به سرعت شناسایی شده و این منطقه تحت کنترل دولت عراق است و خلاء امنیتی در آنجا وجود ندارد. وی افزود که حمله از داخل کشور انجام شده و ارتباط مستقیمی با خارج ندارد. همچنین، گزارش تحقیقات، مسئولیت را متوجه تیپ‌های حشد شعبی و ارتش عراق دانسته است.

نیروهای مسلح عراق نیز در ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵) اعلام کردند که حمله‌ی هفته‌ی گذشته به میدان گازی کورمور با استفاده از دو پهپاد انجام شده و عاملان آن شناسایی شده‌اند. این عاملان «عناصر خارج از قانون» توصیف شده‌اند و برای برخی از آن‌ها حکم بازداشت قضایی صادر و پیگرد قانونی‌شان ادامه دارد. در پی این حمله، دولت عراق اعلام کرده است که سامانه‌های پدافند هوایی را با هماهنگی دولت اقلیم کوردستان در این میدان مستقر خواهد کرد.

میدان گازی کورمور، واقع در چمچمال استان سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان، بزرگترین عملیات تولید گاز بخش خصوصی در عراق و حیاتی برای تامین برق اقلیم کوردستان است و سوخت حدود ۶۷ درصدی از تولید برق منطقه را تامین می‌کند. این میدان توسط شرکت «پرل پترولیوم»، کنسرسیومی به رهبری «دانا گاز» و «کرسنت پترولیوم» اداره می‌شود.

در اواخر چهارشنبه شب، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، میدان گازی کورمور در چمچمال مورد حمله‌ی پهپادی قرار گرفت. در پی این حمله، تولید گاز در این میدان و صادرات گاز به تمامی نیروگاه‌های برق متوقف شد و قطعی گسترده‌ی برق در اقلیم کوردستان رخ داد. وزارتخانه‌ی برق و وزارتخانه‌ی منابع طبیعی اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای مشترک در بامداد پنجشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۴ (۲۷ نوامبر ۲۰۲۵)، اعلام کردند که حمله موشکی به میدان گازی کورمور منجر به توقف کامل انتقال گاز به نیروگاه‌های برق شده است. این حمله یازدهمین حمله به این میدان از همین منطقه بوده است.

عبدالخالق طلعت همچنین اشاره کرد که در گذشته هیچ اقدام بازدارنده‌ای در قبال حملات به میدان گازی کورمور اتخاذ نشده است. او یادآور شد که نیروهای مهاجم در گذشته در جایگاهی فراتر از قانون قرار داشته‌اند و حتی در مورد حمله‌ی پهپادی به منزل مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در ۱۶ آبان ۱۴۰۰ (۷ نوامبر ۲۰۲۱)، نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته و این موضوع بدون پیگیری رها شد. طلعت تاکید کرد که دولت عراق توانایی برخورد با تمامی گروه‌های مسلح را ندارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که دولت عراق در گذشته به هیچ وجه با اعطای سیستم‌های پدافند هوایی توسط نیروهای ائتلاف به اقلیم کوردستان موافقت نکرده است. پیش از این، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، بارها از شرکای بین‌المللی، به ویژه ایالات متحده‌ی امریکا، خواسته بود تا تجهیزات دفاعی لازم برای حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی اقلیم را فراهم کنند.