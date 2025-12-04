شورای سیاسی ملی عراق: تاکید بر تسریع در تایید نتایج انتخابات و تشکیل دولت

ائتلاف احزاب سُنی بر لزوم تسریع در تصویب نتایج انتخابات پارلمانی و آغاز به کار ششمین دوره‌ی پارلمان تاکید کرد

2 ساعت پیش

شورای سیاسی ملی، ائتلافی جدید از احزاب سُنی اصلی در عراق، پس از برگزاری جلسه‌ای، در بیانیه‌ای بر لزوم تسریع در تایید نتایج انتخابات پارلمانی و دعوت از ششمین دوره‌ی پارلمان عراق برای تشکیل تأکید کرد. این شورا همچنین اعلام کرد که احزاب و ائتلاف‌های شرکت‌کننده در آن، بر ادامه‌ی گفت‌وگوها با دیگر فراکسیون‌های خارج از شورا برای تشکیل دولت جدید عراق به توافق رسیده‌اند.

روز، پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در بیانیه‌ای از سوی شورای سیاسی ملی آمده است که نشستی با حضور رهبران احزاب و ائتلاف‌های تشکیل‌دهنده‌ی این شورا، در مقر بغدادِ محمد الحلبوسی، رئیس حزب «تقدم»، برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست بر اهمیت تسریع در تصویب نتایج انتخابات پارلمانی و برگزاری نخستین جلسه‌ی ششمین دوره‌ی پارلمان تاکید کردند. این گام‌ها برای روند تشکیل دولت در عراق حیاتی است، چرا که پس از شمارش آرا، دادگاه عالی فدرال باید نتایج نهایی را تایید کند و سپس پارلمان جدید ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه دهد تا رئیس و دو معاون او را انتخاب کند. تاخیر در این مراحل می‌تواند روند تشکیل دولت را هفته‌ها یا ماه‌ها به درازا بکشاند.

بر اساس این بیانیه، رهبران به توافق رسیده‌اند که سندی را تهیه کنند که دیدگاه شورای سیاسی ملی را در مورد برنامه‌ی حکمرانی دولت و ادامه‌ی گفت‌وگو با گروه‌های سیاسی در سطح ملی ارائه دهد. شورای سیاسی ملی در ۲ آذر ۱۴۰۴ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۵)، به عنوان چتری واحد برای هماهنگی مواضع گروه‌های سُنی پیش از مذاکرات تشکیل دولت عراق، اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف شامل احزاب و جریان‌های اصلی سُنی عراق است و بیش از ۶۵ کرسی پارلمانی را در انتخابات اخیر به دست آورده است.

احزاب و ائتلاف‌های شرکت‌کننده در این شورا عبارتند از: حزب «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی، حزب «عزم» به ریاست مثنی السامرایی، ائتلاف «سیاده» به ریاست خمیس الخنجر، ائتلاف ملی «حسم» به ریاست ثابت العباسی و حزب «جماهیر» به ریاست احمد الجبوری. محمد الحلبوسی از سال ۲۰۱۸ تا نوامبر ۲۰۲۳ به عنوان رئیس پارلمان عراق فعالیت می‌کرد تا اینکه توسط دادگاه عالی فدرال از این سمت برکنار شد. خمیس الخنجر به عنوان یکی از بانیان اصلی تشکیل شورای سیاسی ملی شناخته می‌شود.