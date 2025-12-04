موافقت مسرور بارزانی با توسعه طرح اتوبان اربیل – کویه

57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – با موافقت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با اختصاص بیش از یک میلیارد دینار به توسعه طرح اتوبان اربیل – کویه، هشت کیلومتر دیگر به آن افزوده خواهد شد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مبلغ ۱۱۷ میلیارد دینار دیگر به توسعه طرح احداث اتوبان اربیل – کویه اختصاص داد.

تاکنون ۳۵ درصد از این طرح اجرا شده است.

گزارشگر کوردستان۲۴ از محل احداث طرح گزارش داد که با اختصاص بودجه جدید کار بر روی آن فشرده‌تر شده است و در چارچوب آن یک دروازه پیشرفته جذاب در ورودی اربیل بنا می‌شود.

در مسیر این اتوبان ده‌ها آبراه ایجاد می‌شود. تاکنون پنج کیلومتر آن آسفالت شده و عملیات تسطیح در بخش‌های دیگر ادامه دارد.

مهندس کیفی فارس، مدیر این طرح، در خصوص توسعه آن با اتکا به بودجه اختصاص یافته توسط نخست‌وزیر، گفت:«نقطه اتصال اتوبان‌های اربیل – کویه و اربیل – گومه‌سپان منتهی به مرکز اربیل، به شیوه‌ای طراحی شده است که توقف در آن ایجاد نمی‌شود تا موجب ترافیک و ازدحام شود.»

این طرح در ابتدا به طول ۳۸ کیلومتر در نظر گرفته شده بود و به مرکز شهر کویه منتهی نمی‌شد، اما با اختصاص بودجه جدید هشت کیلومتر به آن اضافه شده است و در نهایت مسیر به جاده اصلی کویه - سلیمانیه متصل خواهد شد. در آن مسیر هم پلی به طول ۱۲۰ متر احداث می‌شود.

آگرین عبدالله، معاون وزارت مسکن و آبادانی دولت اقلیم کوردستان به کوردستان۲۴ گفت:«اتوبان اربیل – کویه، یکی از بزرگراه‌های اصلی اقلیم کوردستان است و با موافقت نخست‌وزیر تکمیل خواهد شد.»

برای تسریع در اجرای طرح که قرار است تا پایان سال میلادی ۲۰۲۶ تکمیل شود، یک کارخانه تولید آسفالت در مسیر آن احداث شده است.

