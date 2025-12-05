2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک عضو کمیسیون پارلمانی ویژه روند صلح در ترکیه، می‌گوید که رهبر زندانی پ.ک.ک، خواستار انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک نشده، بلکه خواستار تبدیل شدن سوریه به یک کشور دموکراتیک شده است.

گلستان کلیچ کوچیغیت، عضو کمیسیون پارلمانی ویژه روند صلح، امروز جمعه ۵ دسامبر، اعلام کرد که عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک، خواستار آن نشده که نیروهای سوریه دموکراتیک همچون پ.ک.ک منحل شود، بلکه او خواستار آن شده که نیروهای سوریه دموکراتیک به دو بخش تقسیم شوند؛ بخشی از آن در ارتش ادغام شود و بخش دیگر مسئولیت حفاظت از مناطق و مرزها را به عهده بگیرد.

وی افزود که اوجالان معتقد است اگر سوریه به یک کشور دموکراتیک تبدیل نشود، احمد الشرع، رئیس‌جمهور فعلی آن کشور به یک دیکتاتور تبدیل خواهد شد و بار دیگر دیکتاتوری به سوریه بازمی‌گردد.

او پیش از این در یک مصاحبه تلویزیونی، مسائل مطرح شده در دیدار کمیسیون متبوع با عبدالله اوجالان را که در جزیره امرالی انجام شد، مورد توجه قرار داد.

این در حالی است که مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک پیش از این در تماس تلفنی با تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، نتایج دیدار احمد الشرع و رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید را مورد بررسی قرار داده و بر «تعهد خود به تسریع در ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه» تاکید کرده‌ بود.

عبدی و الشرع در ۱۰ مارس توافقی را امضا کردند که بر مبنای آن باید نهادهای نظامی و غیرنظامی نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه ادغام ‌شوند، با بقایای رژیم گذشته مبارزه شود، تقسیم کشور منتفی دانسته شود، درآمد نفت تقسیم شود، گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه قامشلو به طور مشترک مدیریت شوند و حقوق کوردها در سوریه به رسمیت شناخته شود.

ب.ن