رایزنی تلفنی نچیروان بارزانی و مکرون دربارهی امنیت منطقه
نچیروان بارزانی و مکرون تحولات منطقه و پیامدهای جنگ را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند
رئیس اقلیم کوردستان و رئیسجمهور فرانسه در تماسی تلفنی، ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنشها، بر لزوم تقویت تلاشهای بینالمللی برای جلوگیری از گسترش درگیریها تأکید کردند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، تماسی تلفنی از سوی امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه دریافت کرد. بر اساس بیانیهی نهاد ریاست اقلیم کوردستان، طرفین در این گفتگو آخرین تحولات منطقه و پیامدهای جنگ را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
دو طرف با ابراز نگرانی عمیق از خطر گسترش تنشها، بر ضرورت انسجام تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشت صلح و امنیت به منطقه تأکید کردند. همچنین در این تماس، مناسبات راهبردی فرانسه با عراق و اقلیم کوردستان و تداوم همکاریهای دوجانبه بررسی شد. نچیروان بارزانی از نقش پیشرو مکرون و فرانسه در حمایت مستمر از اقلیم کوردستان و عراق، بهویژه در تلاشهای دیپلماتیک برای دور نگه داشتن منطقه از بلای جنگ، قدردانی کرد.
این رایزنیها در حالی صورت میگیرد که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) و پاسخ موشکی ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه، اقلیم کوردستان همواره به عنوان فاکتور ثبات، خواستار حل بحرانها از طریق گفتگو شده است.