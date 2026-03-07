با هرگونه تحرک غیرقانونی در مرزها قاطعانه برخورد خواهد شد

41 دقیقه پیش

فرمانده نیروهای مرزبانی عراق با رد هرگونه نفوذ یا قاچاق در نوار مرزی، تأکید کرد که تمامی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه تحت نظارت دقیق امنیتی قرار دارند.

ارتشبد محمد سوکَر، فرمانده نیروهای مرزبانی، در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد: «مرزهای مشترک با سوریه به طول ۶۲۰ کیلومتر با بهره‌گیری از استحکامات پیشرفته و سیستم‌های نظارتی هوشمند کاملاً مسدود شده و هیچ‌گونه تهدید یا نفوذی در این بخش گزارش نشده است.» وی همچنین به مرز ۱۴۹۳ کیلومتری با جمهوری اسلامی ایران در محدوده استان‌های اربیل، سلیمانیه و حلبچه اشاره کرد و از تقویت هماهنگی‌ها میان نیروهای مرزبانی فدرال و نیروهای پیشمرگه و آسایش در اقلیم کوردستان خبر داد.

این مقام ارشد نظامی با تکذیب شایعات مربوط به نفوذ از خاک عراق به سمت ایران، بر وجود هماهنگی راهبردی میان فرماندهان تیپ‌های مرزی دو کشور تأکید کرد. وی وضعیت مرزها در استان‌های دیاله، واسط، میسان و بصره را باثبات توصیف کرد.

در خصوص مرزهای جنوبی، ارتشبد سوکَر تصریح کرد که ۲۰۰ کیلومتر مرز زمینی با کویت تحت پوشش کامل سیستم‌های نظارتی است و یگان‌های ارتش در عمق منطقه برای پشتیبانی مستقر شده‌اند. وی در پایان وضعیت مرزهای عراق با اردن و عربستان سعودی را «نمونه‌ای» توصیف کرد و هشدار داد که با هرگونه تحرک غیرقانونی در مرزهای سوریه که روابط دوجانبه را تحت‌تأثیر قرار دهد، قاطعانه برخورد خواهد شد.