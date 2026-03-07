در جریان این حملات، به ۶۶ مدرسه در مناطق مختلف ایران آسیب جدی وارد شده است

وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد در نتیجه‌ی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، صدها تن از دانش‌آموزان و معلمان این کشور کشته و مجروح شده‌اند.

وزارت آموزش و پرورش ایران روز شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات و بمباران‌های اخیر خسارات جبران‌ناپذیری به بخش آموزشی وارد کرده است. طبق آمار رسمی این وزارتخانه، تاکنون ۱۹۲ دانش‌آموز و معلم جان خود را از دست داده و ۱۵۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین گزارش شده است که در جریان این حملات، به ۶۶ مدرسه در مناطق مختلف ایران آسیب جدی وارد شده است. این تنش‌های بی‌سابقه در پی حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد که طی آن چندین مقام ارشد ایرانی نیز هدف قرار گرفتند.