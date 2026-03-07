تأکید عراق و مصر بر ضرورت هماهنگی دیپلماتیک برای توقف جنگ
وزیران امور خارجهی عراق و مصر در گفتگویی تلفنی، خواستار اقدام مشترک عربی و بینالمللی برای دستیابی به آتشبس و حفظ ثبات خاورمیانه شدند.
شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجهی عراق، تماسی تلفنی از سوی بدر عبدالعاطی، همتای مصری خود دریافت کرد. طبق بیانیهی وزارت امور خارجهی عراق، در این تماس تحولات امنیتی و پیامدهای جنگ بر کشورهای منطقه بررسی شد.
دو طرف همچنین موضوعات دستور کار نشست آتی اتحادیهی عرب و مواضع بینالمللی در قبال تداوم درگیریها را ارزیابی کردند. وزیران خارجهی دو کشور بر اهمیت تمرکز بر راهکارهای دیپلماتیک و اقدام مشترک برای رسیدن به آتشبس جامع که به آرامش اوضاع و حفظ امنیت منطقه کمک کند، توافق کردند.