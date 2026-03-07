تمدید ۷۲ ساعتهی انسداد حریم هوایی عراق
توقف پروازها در حریم هوایی عراق برای ٧٢ ساعت دیگر تمدید شد
سازمان هواپیمایی کشوری عراق در اقدامی پیشگیرانه و با استناد به تنشهای فزاینده در منطقه، انسداد آسمان این کشور را برای ۷۲ ساعت دیگر تمدید کرد.
این سازمان روز شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۶ اسفند ۱۴۰۴)، طی بیانیهای رسمی اعلام کرد که تمامی پروازهای ورودی، خروجی و عبوری از حریم هوایی عراق مشمول این تصمیم میشوند. این محدودیت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز شنبه آغاز شده و تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سهشنبه ادامه خواهد داشت.
مقامات هواپیمایی عراق تأکید کردهاند که این تصمیم بر اساس ارزیابیهای مستمر از شرایط امنیتی و آخرین تحولات منطقهای اتخاذ شده است. همچنین خاطرنشان شده است که وضعیت بهصورت لحظهای رصد میشود و هرگونه تغییر در تصمیمات یا بازگشایی مجدد مسیرهای هوایی، رسماً به اطلاع شرکتهای هواپیمایی و نهادهای ذیربط خواهد رسید.