کارشناسان خارجی بخش انرژی از میادین نفتی از عراق خارج شدند
خروج کارشناسان خارجی از میادین نفتی عراق و ضرورت بازنگری در مسیرهای صادراتی
همزمان با خروج پرسنل شرکتهای بینالمللی نفتی از عراق به مقصد کویت، کارشناسان اقتصادی بر لزوم احیای پروژهی راهبردی «جاده شام» برای عبور از بنبست تنگهی هرمز تأکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین شرکت بزرگ نفتی از جمله «هالیبرتون»، «کیبیآر» (KBR) و «شلومبرژه» فرآیند انتقال کارکنان خارجی خود را از میادین نفتی عراق به سمت کویت از طریق مرز «سفوان» آغاز کردهاند. این اقدام در پی افزایش تنشهای نظامی در منطقه و احتمال گسترش دامنهی جنگ صورت میگیرد. همزمان، لغو ناگهانی مانور نظامی یگانهای ویژه چترباز آمریکا، گمانهزنیها را دربارهی احتمال اعزام نیروی پیادهنظام به خاورمیانه تقویت کرده است.
از سوی دیگر، «دیده بان اقتصادی عراق» (ایکو-عراق) با انتشار گزارشی هشدار داد که تکیهی کامل بر تنگهی هرمز برای صادرات نفت، بودجهی ملی عراق را در معرض خطر جدی قرار داده است. با توجه به اینکه روزانه ۲۰ درصد نفت جهان از این تنگه عبور میکند، مسدود شدن احتمالی آن میتواند منجر به کاهش ۱۴۰ میلیون بشکه نفت در بازار جهانی طی یک هفته شود.
این نهاد اقتصادی از دولت عراق خواست تا برای محافظت از امنیت راهبردی و مالی کشور، پروژهی «جاده شام» را احیا کند. این طرح که مبتنی بر همکاری میان عراق، اردن و مصر است، شامل احداث خط لولهی انتقال نفت از بصره به بندر عقبه در دریای سرخ و سپس به منطقهی «سیدی کریر» در مصر برای انبارداری و صادرات به بازارهای جهانی از طریق دریای مدیترانه است. به باور کارشناسان، تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی تنها راه تضمین ثبات مالی عراق در برابر شوکهای ژئوپولیتیکی منطقه است.