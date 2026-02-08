هنرمند کورد درآمد نمایشگاه خود را به غرب کوردستان اهدا کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – هنرمند نقاش کورد، در آلمان با عنوان «کَزی روژآوا» نمایشگاه نقاشی برگزار کرد و درآمد نمایشگاه را به آسیب‌دیدگان درگیری‌های اخیر در غرب کوردستان، اهدا کرد.

لقمان احمد، هنرمند نقاش که نمایشگاه خود را در برلین، پایتخت آلمان برگزار کرد، امروز یکشنبه ۸ فوریه به کوردستان۲۴ گفت:«۵۰ تابلوی نقاشی را در نمایشگاه عرضه کردم و ۱۹ تابلو به فروش رسید، درآمد نمایشگاه را به غرب کوردستان اهدا می‌کنم.»

او گفت:«بیشتر تابلوهای عرضه شده اورجینال بودند، تعداد کمی از آنها چاپی بودند که قیمت کمی روی آنها گذاشته شد، تا همه توانایی خرید را داشته باشند.»

وی افزود:«دکتر آزار حَموتو، داستان‌نویس، مهمان نمایشگاه بود و به زبان‌های کوردی و آلمانی درباره آثار و نمایشگاه من سخنرانی کرد. همچنین بلند ابراهیم، خواننده، در نمایشگاه حاضر شد و سه ترانه اجرا کرد. سه دوست نوازنده هم از لهستان آمدند و با اجرای خود در نمایشگاه بازدیدکنندگان را خوشحال کردند و حدود سه هزار و ۵۰۰ دلار برای خواهران و برادرانمان در غرب کوردستان، جمع‌آوری کردیم.»

لقمان احمد، در ادامه گفت:«تابلوهای من سندی هستند بر آنچه امروز بر مردم کورد می‌گذرد. گیس دختران ما را می‌بُرند و ما دیدم زنان کورد در واکنش به ‌آن هزاران گیس بافتند. ما را از سرزمین خودمان بیرون می‌کنند، مطمئن باشند که نمی‌‌توانند. من می‌خواهم از طریق تابلوهایم نشان دهم که هیچ قدرتی نمی‌‌تواند بر ما مردم کورد غلبه کند. ما توانایی و اراده بسیار قوی داریم.»

در جریان درگیری‌های اخیر بین نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها و نیروهای وابسته به دولت دمشق، تصاویری از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد شبه‌نظامیان گیس دختران جنگجوی کورد را بریده و به عنوان نشانه پیروزی به نمایش می‌گذارند. این واکنش گسترده مردم کورد به خصوص زنان را به دنبال داشت و با انتشار تصاویر خود در شبکه‌های اجتماعی در حال بافتن گسیو، که (کارزار کَزی) نام گرفت، اعتراض کردند. در این کارزار شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته زن در جهان نیز شرکت کردند.

در زبان کوردی گیس، (کَزی) نامیده می‌شود.

کارزار کَزی توجه جهان را به مسئله کورد در سوریه بیش از پیش جلب کرد و حمایت بسیاری را برای غرب کوردستان/روژآوا، در پی داشت.

درگیری بین نیروهای سوریه دموکراتیک و شبه‌نظامیان وابسته به دمشق به توافقی منجر شد که در آن دو طرف در خصوص مدیریت مشترک غرب کوردستان و مشارکت کوردها در دولت سوریه به نتیجه رسیدند.

ب.ن