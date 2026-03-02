هشدار عراقچی دربارهی انتقام از خون خامنهای و هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا
عراقچی: اسناد مربوط به آغازگران جنگ را جهت بررسی به مجامع بینالمللی ارائه خواهیم کرد
وزیر امور خارجهی ایران با تأکید بر اینکه جنگ بر این کشور تحمیل شده است، اعلام کرد که اسناد مربوط به آغازگران جنگ را جهت بررسی به مجامع بینالمللی ارائه خواهند کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) در گفتوگویی تلویزیونی با رسانههای دولتی این کشور اظهار داشت: «ما انتقام کشته شدن خامنهای را خواهیم گرفت و هدف اصلی ما پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه است.» وی همچنین از کشورهای منطقه خواست تا فشارهای خود را بر ایالات متحده افزایش دهند.
عراقچی با اشاره به ضرورت جمعآوری مستندات پس از پایان درگیریها افزود: «باید اسناد لازم گردآوری شده و در سطح جامعهی جهانی مطرح گردند؛ همچنین کسانی که این جنگ را برافروختهاند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.»
وزیر امور خارجهی ایران در بخش دیگری از سخنانش که روز گذشته نیز بر آن تأکید کرده بود، ترور خامنهای را اقدامی خطرناک و نقض آشکار قوانین بینالمللی توصیف کرد. وی تصریح کرد: «ما آغازگر این جنگ نبودهایم، بلکه این نبرد بر ما تحمیل شده است. فشارها باید بر آمریکا و اسرائیل متمرکز شود، چرا که آنها عامل اصلی برافروختن آتش جنگ هستند.» عراقچی همچنین به رایزنیهای خود با وزرای امور خارجه قطر و عمان اشاره کرد و گفت آنچه در عمان رخ داد، گزینهی مطلوب ایران نبود، زیرا نیروهای نظامی پیشتر نسبت به دقت در انتخاب اهداف توجیه شده بودند.