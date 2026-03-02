در حملات اخیر بە سایت هسته‌ای ایران آسیبی وارد نشده است

2 ساعت پیش

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد برخلاف حملات ماه ژوئن گذشته، در جریان عملیات‌های اخیر آسیبی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است.

بدر بوسعیدی، وزیر امور خارجه‌ی عمان، روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» از گفت‌وگوی تلفنی سازنده با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. بوسعیدی ضمن قدردانی از نقش آژانس در مذاکرات میان ایران و آمریکا، ابراز تأسف کرد که دور جدید گفت‌وگوهای فنی که قرار بود امروز در ژنو برگزار شود، به دلیل حوادث اخیر لغو شده است.

در همین حال، رافائل گروسی در یک نشست خبری اظهار داشت: «علیرغم ادعاهای تهران مبنی بر هدف قرار گرفتن سایت نطنز، هیچ نشانه‌ای مبنی بر آسیب به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل مشاهده نشده است.» وی تأکید کرد که ابعاد حملات اخیر به هیچ وجه با حمله‌ی گسترده‌ی ماه ژوئن گذشته به مراکز هسته‌ای قابل مقایسه نیست.