تنش در مقابل سفارت آمریکا در بغداد
اربیل (کوردستان۲۴) – تنش در بغداد تشدید شد و هواداران جبهه مقاومت اسلامی به سفارت آمریکا در پایتخت عراق حمله کردند و توسط نیروهای پلیس ناچار به عقبنشینی شدند.
امروز دوشنبه ۲ مارس، گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که در مقابل سفارت آمریکا در پایتخت عراق، درگیری رخ داده است.
بر پایه گزارش، هواداران جبهه مقاومت اسلامی در مقابل سفارت آمریکا تجمع کرده و قصد ورود به آن را داشتهاند، اما نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکآور تجمعکنندگان را از محل دور کرده و راههای اطراف را مسدود کردهاند.
ناآرامی در بغداد از شب گذشته آغاز شده و هواداران جبهه مقاومت اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، در سطح شهر دست به تجمع و تظاهرات زدهاند.
ب.ن