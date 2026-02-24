کشف یک گورستان باستانی در اربیل با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت شهرداریها و گردشگری دولت اقلیم کوردستان از کشف گورستانی در اربیل خبر داد که در آن آثار باستانی کشف شده است و قدمت آن به حدود ۱۴۰۰ سال پیش باز میگردد.
این وزارتخانه اظهار داشت که در گورستان بیش از ۱۰۰ جمجمه انسان، سکههای باستانی، انگشتر، جواهرات، آثار آهنی، سفال و استخوان کشف شده است.
همچنین اعلام کرد که این مکان در منطقه باغلومناره در جنوب اربیل واقع شده و در جریان اجرای طرحهای زیرساختی کشف شده است.
وزارت شهرداریها و گردشگری افزود که تاکنون بیش از ۱۰۰ جمجمه انسان، سکههای باستانی، دو خلخال برنزی، دو مروارید، جواهرات، آثار آهنی و چهار قطعه سفال در این مکان کشف شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که نمونههایی از جمجمهها برای آزمایش DNA به وزارت کشور ارسال شده است.
