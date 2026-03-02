مارکو روبیو: سختترین حملات علیه ایران هنوز در راه است
روبیو: حملات مرحلهی آینده بسیار سنگینتر و تنبیهیتر خواهد بود
وزیر امور خارجهی ایالات متحده هشدار داد که هدف این عملیات راهبردی، نابودی توانمندیهای موشکی و دریایی ایران برای جلوگیری از به گروگان گرفتن جهان است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی ایالات متحده، روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) در سخنانی تأکید کرد که عملیات نظامی علیه ایران هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. وی تصریح کرد: «سختترین حملات ارتش آمریکا هنوز انجام نشده و در راه است؛ مرحلهی آینده بسیار سنگینتر و تنبیهیتر خواهد بود.»
روبیو با بیان اینکه هدف این حملات تغییر رژیم با زور نیست، افزود: «تمرکز اصلی ما بر انهدام توانمندیهای موشکی بالستیک، ظرفیتهای تولیدی آنها و رفع تهدیدات نیروی دریایی ایران علیه کشتیرانی جهانی است. تا رسیدن به این اهداف به عملیات ادامه میدهیم.» وی خاطرنشان کرد که پس از پایان این مأموریت، جهان به مکانی امنتر تبدیل خواهد شد.
وزیر امور خارجهی آمریکا در تشریح دلایل فوریت این عملیات گفت: «اگر این اقدام امروز انجام نمیشد، ایران تا یک سال دیگر به خط مصونیت میرسید و با انبوهی از موشکهای کوتاهبرد و پهپادها، کل جهان را به گروگان میگرفت.» وی به آمارهای نگرانکنندهای اشاره کرد و گفت ایران ماهانه بیش از ۱۰۰ موشک تولید میکند، در حالی که توان تولید موشکهای دفاعی (رهگیر) تنها ۶ تا ۷ عدد در ماه است.
روبیو در پایان تأکید کرد که ایالات متحده به هیچ عنوان مدارس را هدف قرار نمیدهد، اما در برابر حملات ایران به فرودگاهها و اماکن غیرنظامی سکوت نخواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد که مردم ایران خود برای ساختن آیندهای جدید و تغییر حکومت اقدام کنند.