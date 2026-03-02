سنتکام: ۱۲۵۰ هدف در خاک ایران طی ۴۸ ساعت مورد حمله قرار گرفتند
به گزارش سنتکام، تنها در روز اول جنگ بیش از هزار هدف در ایران ویران شده است
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد در دو روز نخست حملات علیه ایران، بیش از یک هزار و ۲۰۰ هدف شامل مراکز فرماندهی و سکوهای پرتاب موشک را منهدم کرده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) که نظارت بر نیروهای این کشور در منطقه را بر عهده دارد، روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد از زمان آغاز حملات هوایی علیه ایران، مراکز فرماندهی نیروهای مسلح، پایگاهها و سکوهای پرتاب موشکهای بالستیک، ناوها و زیردریاییهای نیروی دریایی ایران و همچنین سایتهای موشکی ضدکشتی را هدف قرار داده و ویران کرده است.
طبق بیانیهی این فرماندهی، تنها در روز نخست عملیات، یک هزار هدف در سراسر جغرافیای ایران مورد اصابت قرار گرفته است. سنتکام تأکید کرد که جنگندههای F/A-18 با انجام پروازهای شبانهروزی، پشتیبانی لازم را برای تأمین قدرت آتش عظیم در این عملیاتِ راهبردی فراهم میکنند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دو روز پیش، رژیم ایران ۱۱ فروند شناور در دریای عمان داشت، اما امروز هیچ اثری از این ناوگان باقی نمانده است.
سنتکام اعلام کرد که ایران همچنان به پرتاب تهاجمی موشکهای بالستیک و هدف قرار دادن بیهدفِ مراکز نظامی و غیرنظامی در سطح منطقه ادامه میدهد. این فرماندهی با تأکید بر ارادهی راسخ ایالات متحده برای نابودی این تهدیدها، افزود: «رژیم ایران دهههاست که به ایجاد مزاحمت برای کشتیرانی بینالمللی در دریای عمان ادامه میدهد، اما آن دوران به پایان رسیده است؛ نیروهای آمریکایی از آزادی دریانوردی که ستون اصلی شکوفایی اقتصاد جهانی است، دفاع خواهند کرد.»