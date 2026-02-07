تولید فیلم کوتاه «گیسو» در اربیل
فلیم کوتاه گیسو دوران متفاوت روژاوا را بازگو میکند
کالج هنرهای زیبای اربیل اعلام کرد فیلم کوتاه «گیسو» در بخش سینما و تئاتر این مرکز تولید شده و روایت آن به دو مقطع زمانی در کوردستان سوریه میپردازد.
کالج هنرهای زیبای اربیل، در چارچوب فعالیتهای هنری خود، از تولید فیلم کوتاه «گیسو» به کارگردانی دلیر کافروشی خبر داد. این اثر در بخش سینما و تئاتر این مرکز هنری ساخته شده است.
دلیر کافروشی روز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت: کارگردانی این فیلم کوتاه را خود او بر عهده داشته و دانا محمد تهیهکنندهی اثر بوده است. به گفتهی وی، ئەکرەم بهعنوان هنرمند گریم با پروژه همکاری کرده و سەنگەر خورشید، ئەمین، دیە محمد، ئەستێرە مسعود و محمد ئەردەلان در این فیلم ایفای نقش میکنند.
کارگردان این اثر توضیح داد که «گیسو» داستان خود را در دو دورهی متفاوت در کوردستان سوریه روایت میکند؛ دورهای که در آن کوردها از آوارگان سوریه پذیرایی میکردند و دورهی کنونی که به گفتهی سازندگان، همان افراد در چارچوب یک حاکمیت جدید، علیه سرزمین و حقوق کوردها اقدام میکنند.
کافروشی همچنین افزود فیلم از مسیر روایت فساد یک مرد و ایستادگی یک دختر کورد، تصویری از وفاداری کوردها و نقش زنان در پاسداری از کرامت سرزمین ارائه میدهد.