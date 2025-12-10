رهبر مذهبی دروزیان اسرائیل: آمریکا باید از اقلیتهای سوریه محافظت کند
موفق طریف، رهبر مذهبی دروزیان اسرائیل، از ایالات متحدهی آمریکا خواست تا امنیت اقلیتهای سوریه را تأمین کند تا از تکرار فاجعهی استان سویداء برای دروزیان جلوگیری شود
طریف روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) در جریان سفر رسمی خود به مقر سازمان ملل متحد در ژنو، به خبرگزاری رویترز گفت: «واشنگتن باید برای حمایت از اقلیتها در سوریه و تقویت ثبات در آن کشور، وظیفهی خود را انجام دهد.» او افزود که پشتیبانی آمریکا، «نیاز به مداخلهی اسرائیل در جنوب سوریه را از بین میبرد.»
طریف در ادامه سخنانش ابراز امیدواری کرد که «حکومت آمریکا و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حمایت از حقوق همهی اقلیتها در سوریه را تضمین کنند، این حقوق را حفظ کرده و اجازه ندهند بار دیگر کشتاری علیه اقلیتها رخ دهد.» او به دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، در ماه می ۲۰۲۵ در ریاض اشاره کرد که در آن ترامپ وعدهی کمک به سوریه برای غلبه بر مشکلات و بحرانهایش را داده بود. (اشاره به ماه نوامبر در متن اصلی ممکن است اشتباه تایپی یا تاریخی باشد، زیرا منابع خبری دیدار ترامپ و شرع را در ماه می ۲۰۲۵ در ریاض گزارش کردهاند.)
در ماه جولای گذشته (تیر ۱۴۰۴)، درگیریهایی بین دروزیان و بدویان در سویداء رخ داد. پس از آن، نیروهای حکومت سوریه که برای بازگرداندن آرامش اعزام شده بودند، بهشدت با شبهنظامیان دروز درگیر شدند و تعداد زیادی از شهروندان دروز بدون محاکمه کشته شده و خانهها و اموالشان به غارت رفت. این درگیریها منجر به آواره شدن دهها هزار نفر از هر دو طرف شد و به حضور بدویان در بسیاری از مناطق استان سویداء پایان داد.
در پاسخ به سؤالی دربارهی پیشنهادهای حکمت هیجری، رهبر مذهبی ارشد دروزیان، مبنی بر جدایی استان سویداء از سوریه، طریف موضع متفاوتی اتخاذ کرد. او بر لزوم اعطای خودمختاری، یا نوعی از مدیریت داخلی، به این استان در چارچوب دولت سوریه تأکید کرد و آن را ابزاری برای حمایت از اقلیتها و حقوقشان دانست. برای این منظور، وی به نظام فدرالی که در سوئیس و آلمان پیروی میشود، اشاره کرد.