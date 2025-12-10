آمریکا شرایط سفر بدون ویزا را سختتر میکند
مقامات آمریکایی در حال بررسی تصمیم جدیدی هستند که بر اساس آن، افرادی که میتوانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند، ملزم خواهند شد جزئیات فعالیتهای خود در شبکههای اجتماعی را برای پنج سال گذشته فاش کنند
بر اساس پیشنهاد جدیدی که از سوی ادارهی گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) ارائه شده است، برنامهریزی برای ایجاد تغییراتی در سیستم مجوز الکترونیکی سفر (ESTA) وجود دارد.
طبق این پیشنهاد، ارائهی اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی برای مسافرانی که میتوانند بدون ویزا به آمریکا وارد شوند، به یک شرط الزامی تبدیل خواهد شد. این بدان معناست که مسافر باید حسابها و فعالیتهای خود در شبکههای اجتماعی را برای پنج سال گذشته افشا کند.
علاوه بر این، ممکن است مسافران مجبور شوند اطلاعات بیشتری از جمله شماره تلفنها و ایمیلهای قدیمی (به ترتیب تا پنج و ده سال گذشته)، دادههای بیومتریک (مانند تشخیص چهره، اثر انگشت، اسکن عنبیه و حتی نمونه DNA)، و جزئیات کامل دربارهی اعضای خانوادهی خود را ارائه دهند. این اقدامات بهعنوان بخشی از رویههای جدید بازرسی امنیتی پیش از سفر، و در راستای فرمان اجرایی رئیسجمهور دونالد ترامپ در ژانویهی ۲۰۲۵، با هدف افزایش امنیت ملی و جلوگیری از تهدیدات تروریستی، انجام میشوند. ادارهی گمرک و حفاظت مرزی همچنین قصد دارد که بارگذاری عکس سلفی را برای درخواستهای ESTA الزامی کند.