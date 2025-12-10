اقدامات عمرانی در بحبوحه‌ی بحران مالی

1 ساعت پیش

قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که در کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، بیشترین تعداد سد و آب‌بند ساخته شده است. وی تأکید کرد که این پروژه‌ها «تأثیرات مثبت و مفیدی» داشته‌اند.

طالبانی افزود: «اگر با وجدان به مسئله نگاه کنیم، بسیار روشن است که در این کابینه بیشترین سد و آب‌بند به پایان رسیده که تأثیرات مثبت و مفیدی داشته‌اند.» وی همچنین اعلام کرد که در کابینه‌ی نهم، ۲۳ بند ساخته شده و ۵۸ بند دیگر در دست اجرا قرار دارند. علاوه بر این، ۹ سد با بودجه‌ی ۲۶۵.۷ میلیارد دینار احداث شده‌اند که مجموعاً ظرفیت نگهداری ۲۵۲.۸ میلیون متر مکعب آب را دارند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت اقلیم کوردستان با بحران مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.