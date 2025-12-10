دانشگاه صلاحالدین بیش از ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانهی عمومی چمچمال اهدا میکند
حمایت دانشگاهی از کتابخانهی آسیبدیده در سیل اخیر چمچمال
دانشگاه صلاحالدین حمایت خود را از کتابخانهی عمومی چمچمال اعلام کرد و بیش از ۵۰۰ جلد کتاب و عنوانهای مختلف را به این کتابخانه ارسال میکند.
روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، دانشگاه صلاحالدین در بیانیهای اعلام کرد که بنا بر توصیهی رئیس دانشگاه، بیش از ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانهی عمومی چمچمال ارسال خواهد شد. در این بیانیه آمده است که دانشگاه، تسلیت و همدردی خود را با خانوادهی قربانیان سیل چمچمال ابراز میدارد.
در اثر سیل اخیر در چمچمال که در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴) رخ داد، کتابخانهی عمومی چمچمال بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب خود را از دست داد و این کتابها بر اثر آبگرفتگی آسیب دیدند. این سیل منجر به جان باختن دو شهروند و وارد آمدن خسارات گسترده به اموال مردم شد. همچنین، به دلیل آسیب رسیدن به مدارس، وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان تصمیم گرفت امتحانات ترم اول سال تحصیلی را تا ماه ژانویهی ۲۰۲۶ (دی/بهمن ۱۴۰۴) به تعویق بیندازد.
رسانهها گزارش دادند که در پی این فاجعه، رئیس اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی، نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و به خانوادههای قربانیان تسلیت گفته است. همچنین، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، ضمن تسلیت به خانوادههای آسیبدیده، دستور ارائهی کمکهای فوری و اضطراری به جوامع متأثر از سیل را صادر کرد. بنیاد خیریهی بارزانی نیز در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، به توصیهی پرزیدنت بارزانی، تیمهای امدادی خود را به مناطق سیلزدهی چمچمال اعزام کرده است.