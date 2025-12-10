بارش برف و کولاک، راه ارتباطی ۴۰ روستای سنندج را مسدود کرد

مسدود شدن راه‌های روستایی در پی پدیده‌ی جوی شدید

1 ساعت پیش

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سنندج اعلام کرد که بارش برف و وزش کولاک طی دو روز گذشته، راه ارتباطی ۴۰ روستای این استان را مسدود کرده است.

رامین محمودی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سنندج، روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، به خبرگزاری ایرنا گفت که در نتیجه‌ی بارش برف و کولاک در دو روز اخیر، راه ارتباطی ۴۰ روستای استان مسدود شده و تردد در آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

محمودی افزود که در صورت تداوم وضعیت جوی زمستانه، تعداد روستاهایی که راه‌های آن‌ها مسدود می‌شوند، افزایش خواهد یافت. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سنندج تأکید کرد: «اگرچه تیم‌های این اداره به طور مداوم مشغول برف‌روبی و بازگشایی راه‌ها هستند، اما سختی منطقه و حجم بالای برف، مانع از فعالیت‌های آن‌ها می‌شود.»

بر اساس اطلاعات اداره‌ی هواشناسی استان سنندج، در شهرستان‌های سقز، بانه، مریوان، گردنه‌ی ژالانه و مرواری، بارش برف زیادی صورت گرفته و تردد در این مناطق با دشواری همراه شده است.