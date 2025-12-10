تلاشهای بنیاد خیریهی بارزانی برای کمکرسانی به سیلزدگان چمچمال
به دستور پرزیدنت بارزانی، تمام توان این بنیاد برای کمک به آسیبدیدگان سیل در چمچمال بسیج شده است
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریهی بارزانی، اعلام کرد که به دستور پرزیدنت بارزانی، تمام توان این بنیاد برای کمک به آسیبدیدگان سیل در چمچمال بسیج شده است.
در حالی که مقامات محلی از جان باختن ۲ نفر و خسارت به صدها خانه و مغازه خبر دادهاند، تیمهای بنیاد خیریهی بارزانی تا رفع نیازها در منطقه باقی خواهند ماند.
بسیج امکانات به دستور پرزیدنت بارزانی
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریهی بارزانی، در روز چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، در یک برنامهی خبری تلویزیونی «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که بلافاصله پس از وقوع سیل در چمچمال، پرزیدنت بارزانی به آنها دستور داده است تا تمامی امکانات خود را برای کمک به آسیبدیدگان به کار گیرند. وی همچنین افزود که دهها سازمان داخلی و خارجی برای همکاری و کمک به سیلزدگان با بنیاد تماس گرفتهاند. موسی احمد تأکید کرد که تیمهای بنیاد خیریهی بارزانی، همپای تیمهای نهادهای دولتی، در خدمت آسیبدیدگان سیل هستند و تا زمانی که لازم باشد، در چمچمال باقی خواهند ماند.
اقدامات و آمارهای اولیه خسارات
ایسماعیل عبدالعزیز، عضو هیئت مدیرهی بنیاد خیریهی بارزانی، نیز در روز چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، به «کوردستان ۲۴» گفت که تیمهای این بنیاد به دستور پرزیدنت بارزانی، کمکها را به آسیبدیدگان سیل در شهرستان چمچمال میرسانند. وی اشاره کرد که پس از رسیدن تیمها به چمچمال، ارزیابی از میزان خسارات انجام میشود و شهروندان آسیبدیده ثبتنام خواهند شد تا بر اساس نیاز، مورد کمک قرار گیرند. بنیاد خیریهی بارزانی یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ شمسی) در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، تأسیس شده است و سابقهی طولانی در کمکرسانی به آوارگان، پناهندگان و جوامع میزبان دارد.
رمک رمضان، قائممقام شهرستان چمچمال، در روز سهشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که متأسفانه این سیل منجر به جان باختن ۲ شهروند و زخمی شدن ۱۴ نفر دیگر شده است. وی همچنین گفت که در چمچمال بیش از ۵۰۰ خانه و ۱۰۰ مغازه آسیب دیدهاند و چهار پل در محدودهی این شهرستان نیز تخریب و دچار خسارت شدهاند.