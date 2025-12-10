ریزش کوه در منطقەی سوران؛ دفاع شهری آمادهی خدماترسانی
در روزهای اخیر پنج مورد ریزش کوە در جادههای سوران روی داده است
کاروان میراودلی، مدیر دفاع شهری سوران، اعلام کرد که در روزهای اخیر پنج مورد ریزش کوه در جادهها و دو مورد در خانههای شهر سیدکان به ثبت رسیده است. وی همچنین از فعال بودن پنج خط اضطراری ۱۱۵ به صورت مداوم برای پاسخگویی به شهروندان در ادارهی مستقل سوران خبر داد.
کاروان میراودلی، مدیر دفاع شهری ادارهی مستقل سوران، در روز چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، به «کوردستان ۲۴» گفت که در چند روز گذشته، پنج مورد ریزش کوه بر روی جادهها و دو مورد ریزش بر روی خانهها در شهرک سیدکان به وقوع پیوسته است، اما همهی آنها برطرف شدهاند. ادارهی مستقل سوران یک ناحیهی کوهستانی در استان اربیل اقلیم کوردستان است که با ایران و ترکیه هممرز است و در سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) به عنوان یک ادارهی مستقل معرفی شد.
مدیر دفاع شهری سوران افزود که در ادارهی سوران، پنج خط اضطراری ۱۱۵ به طور مداوم فعال هستند و در یک زمان، پنج شهروند میتوانند برای درخواست کمکهای فوری تماس بگیرند. وی همچنین اشاره کرد که اخیراً تمامی تجهیزات نجات و کمکرسانی، به ویژه خودروهایی که برای کمک به شهروندان به کار میروند، از سوی وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان برای آنها تأمین شده است. کاروان میراودلی پیشتر نیز در مورد اهمیت برگزاری چنین فعالیتهایی برای به حداقل رساندن حوادث مربوط به دفاع شهری صحبت کرده بود.