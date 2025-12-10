سنی‌ها پنجشنبه گردهم می‌آیند تا سهم این مؤلفه را در دولت آینده‌ی عراق بررسی کنند

شورای سیاسی ملی اهل سنت عراق قرار است فردا، پنج‌شنبه، گردهم آید تا سهم این مؤلفه را در دولت آینده‌ی عراق بررسی کرده و نامزد نهایی برای ریاست پارلمان را مشخص کند.

بر اساس گزارش‌ها، رقابت برای این پست بین مثنی السامرائی و سالم العیساوی فشرده‌تر شده است.

قرار است شورای سیاسی ملی عراق فردا، پنج‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، جلسه‌ای برگزار کند تا سهم مؤلفه‌ی سُنّی در دولت آینده را مورد بحث و بررسی قرار دهد و نامزد نهایی برای ریاست پارلمان را انتخاب کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، رقابت برای این پست تنها بین دو نامزد باقی مانده است و مثنی السامرائی بیشترین شانس را برای احراز این جایگاه دارد. شورای سیاسی ملی یک ائتلاف تازه تأسیس از احزاب سُنّی است که هدف آن هماهنگی مواضع و تقویت انسجام سیاسی در میان احزاب سُنّی عراق است. انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد.

یک منبع در شورای سیاسی ملی به «کوردستان ۲۴» گفته است که قرار است این شورا فردا در مقر مثنی السامرائی یا ثابت العباسی تشکیل جلسه دهد و اسامی نامزدهای ریاست پارلمان معرفی شود. همچنین، شایستگی‌ها و سهم سُنّی‌ها در آینده‌ی عراق مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گفته‌ی این منبع، تنها مثنی السامرائی که رهبر ائتلاف عزم است و سالم العیساوی به عنوان نامزد باقی مانده‌اند و دیگر نامزدها، وزارتخانه‌های دیگر دولت را بر عهده خواهند گرفت. نشانه‌ها حاکی از آن است که پست ریاست پارلمان به مثنی السامرائی خواهد رسید.

عزام حمدانی، از رهبران ائتلاف عزم، به «کوردستان ۲۴» گفت که اگر جلسه‌ی فردا برگزار نشود، به روز یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) موکول خواهد شد، اما هنوز قطعی نشده است. محور اصلی جلسات، بحث در مورد نامزدهای ریاست پارلمان و همچنین وزارتخانه‌های اختصاص یافته به سُنّی‌ها خواهد بود. سهم سُنّی‌ها در دولت آینده‌ی عراق تا کنون شامل پست ریاست پارلمان، شش وزارتخانه (که وزارت دفاع، آموزش و پرورش، و بازرگانی از مهم‌ترین آن‌ها هستند) و چندین هیئت است. پست ریاست پارلمان عراق به طور سنتی برای سُنّی‌ها در نظر گرفته شده است.