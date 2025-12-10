فروریختن دو ساختمان در فاس مراکش: ۲۲ کشته و نگرانی از ساختوساز غیرقانونی
خسارت جانی و مالی پس از فروریزش ناگهانی
بامداد چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، دو ساختمان چهارطبقه مسکونی در محله «المستقبل» شهر فاس مراکش فروریخت که منجر به کشته شدن دستکم ۲۲ نفر و زخمی شدن ۱۶ تن دیگر شد. وضعیت جسمانی برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
نیروهای امدادی و خدماتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان احتمالی در میان آوار ادامه دارد. همچنین، ساختمانهای مجاور بهمنظور اقدامات پیشگیرانه و حفظ ایمنی، تخلیه شدهاند. دادستانی فاس اعلام کرده که تحقیقات برای تعیین علت این حادثه آغاز شده است. یکی از این ساختمانها خالی از سکنه بوده، در حالی که دیگری میزبان مراسم عقیقه (جشن تولد نوزاد) بوده و هشت خانواده در آن سکونت داشتند.
مقامات محلی تاکنون توضیحی رسمی درباره علت این فروریزش ارائه نکردهاند. با این حال، رسانههای مراکشی گزارش دادهاند که دو ساختمان مذکور از مدتی پیش دچار ترکخوردگی بودهاند و اقدام مؤثر و مناسبی برای ایمنسازی آنها صورت نگرفته بود. برخی شهود نیز اظهار کردهاند که طبقات بالایی این ساختمانها بهصورت غیرقانونی ساخته شده بودند و با استانداردهای محله که تنها ساختوساز دوطبقه را مجاز میداند، همخوانی نداشتند. این ساختمانها در سال ۲۰۰۶ در چارچوب برنامهی "فاس، شهر بدون محلههای فقیرنشین" ساخته شده بودند تا ساکنان زاغهنشین را اسکان دهند.
فاس، سومین شهر بزرگ مراکش، پیش از این نیز شاهد حوادث مشابهی بوده است. در ماه می ۲۰۲۵، فروریختن یک ساختمان مسکونی، با وجود صدور دستور تخلیه قبلی، به مرگ ۹ نفر انجامید. همچنین، در فوریه ۲۰۲۴، فروریزش خانهای دیگر در این شهر منجر به جان باختن پنج نفر شد. کارشناسان شهری بر نیاز فوری به نوسازی زیرساختها و اجرای سختگیرانه مقررات ایمنی ساختمان تأکید میکنند. این حادثه اخیر خارج از محدودهی تاریخی شهر رخ داده است.
این شهر قرار است در کمتر از دو هفتهی آینده میزبان بخشی از رقابتهای جام ملتهای آفریقا و همچنین میزبان جام جهانی ۲۰۳۰ باشد. در دو ماه گذشته، فاس یکی از کانونهای اصلی اعتراضات سراسری در مراکش علیه شرایط دشوار معیشتی و ضعف خدمات عمومی بوده است.