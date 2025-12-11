وزارت منابع آبی عراق: با بارش باران بیش از 700 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است

1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – وزارت منابع آبی عراق، میگوید که بارش فراوان باران در روزهای گذشته سدها و ذخایر آب را احیا کرده و پس از خشکالی طولانی مدت، تاثیر چشمگیری بر بهبود وضعیت داشته است.

وزارت منابع آبی عراق، امروز پنجشنبه 11 دسامبر، در بیانیه ای اعلام کرد که پس از گذشت مدتها بر خشکسالی، بارش باران در روزهای گذشته فواید بسیاری داشته است و بیش از 700 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است، از جمله سرازیر شدن بیش از 200 میلیون متر مکعب آب به دریاچه سرسار که برای چند فصل از آب لازم برخوردار نبوده است.

همچنین تاکید کرد که بارش باران تاثیرات مطلوبی بر احیای تالابها و بهبود محیط زیست شط العرب داشته است و از ورود نمک به آب شط العرب جلوگیری میکند.

بیانیه از تامین آب لازم برای کشاورزی در زمستان و در بیشتر استانها اطمینان داد.

در بیانیه آمده است که اگرچه آب ذخیر شده ناشی از باران فراوان، خشکسالی سالهای گذشته را جبران نمیکند، اما باعث میشود که فشار وارده بر سدها کاهش پیدا کند. همچنین پیشبینی کرده که با تداوم بارش باران، آب بیشتری ذخیره شود.

ب.ن