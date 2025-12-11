دیدار سرلشکر سیهاد بارزانی و مقام دفاعی بلندپایه آمریکا

1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – فرمانده پشتیبانی (1) نیروی پیشمرگ و مقام دفاعی بلندپایه آمریکا، بر اهمیت هماهنگی در رویارویی با خطرات علیه زیرساختهای مهم منطقه تاکید کردند.

امروز پنجشنبه 11 دسامبر، سرکنسول آمریکا در اربیل در بیانیه ای اعلام کرد که سرلشکر سیهاد بارزانی، فرمانده پشتیبانی (1) نیروی پیشمرگ، با کلنل استفان باگلی، مقام دفاعی بلندپایه آمریکا، دیدار کرد.

در این دیدار ضمن تاکید بر تحکیم روابط با اقلیم کوردستان در خصوص حملاتی که توسط گروه ها و طرفها مخرب انجام میشوند، گفتوگو شد.

در بخش دیگری از این دیدار خطرات علیه زیرساختهای مهم منطقه و تاثیر آن بر برهم زدن ثبات مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت هماهنگی در رویارویی با آن تاکید کردند.

ب.ن