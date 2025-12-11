تقویت همکاریهای اقلیم کوردستان و بریتانیا در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی
وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان و وزیر دولت بریتانیا در تماس تلفنی، آخرین حملهی گروههای مسلح به میدان گازی کورمور و هماهنگیها برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی را بررسی کردند
روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، یک تماس تلفنی از هامیش فالکنر، نمایندهی پارلمان و وزیر دولت بریتانیا برای امور خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، دریافت کرد.
در این گفتوگوی تلفنی، طرفین دربارهی تحولات اخیر خاورمیانه، بهویژه آخرین حملهی گروههای مسلح به میدان گازی کورمور و نیز تقویت هماهنگیها برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمانیافته رایزنی کردند.
بر اساس بیانیهی وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، در این تماس تلفنی موضوعات مهم و حساس منطقهی خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بهطور خاص، آخرین حملهی گروههای مسلح به میدان گازی کورمور، که یکی از مهمترین منابع تأمین انرژی اقلیم کوردستان و عراق محسوب میشود و در گذشته نیز بارها هدف حملات قرار گرفته است، مورد توجه قرار گرفت.
همچنین، دو طرف بر روابط دوجانبه، همکاریها و هماهنگی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت بریتانیا در زمینهی مقابله با مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمانیافته تأکید کردند. مهاجرت غیرقانونی از اقلیم کوردستان به بریتانیا، بهویژه از طریق کانال مانش، طی سالیان اخیر به یک چالش جدی برای هر دو طرف تبدیل شده است و بریتانیا نیز اقدامات متعددی برای مقابله با شبکههای قاچاق انسان و کاهش این پدیده در پیش گرفته است. در این گفتوگو، تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم کوردستان و دولت جدید فدرال عراق نیز مورد بحث قرار گرفت.