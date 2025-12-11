پس از عملیات پاکسازی خانه‌های آسیب‌دیده، بنیاد خیریه‌ی بارزانی توزیع بسته‌های امدادی را در چمچمال آغاز می‌کند

51 دقیقه پیش

سروه صالح، مدیر دفتر سلیمانیه‌ی بنیاد خیریه‌ی بارزانی، روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که پس از اتمام مرحله‌ی پاکسازی خانه‌های آسیب‌دیده از سیل در چمچمال، این بنیاد از فردا توزیع کمک‌ها را آغاز خواهد کرد.

این اقدام پس از سیل‌های ویرانگر اخیر در چمچمال صورت می‌گیرد که خسارات گسترده‌ای به منازل و زیرساخت‌ها وارد کرده و موجب آلودگی منابع آب آشامیدنی شده بود.

صالح به کوردستان۲۴ گفت که تیم‌های این بنیاد تمامی خانه‌هایی را که دچار خسارت شده‌اند، شمارش کرده‌اند. در مرحله‌ی اول، آب آشامیدنی سالم برای آسیب‌دیدگان تأمین شد، زیرا مخازن آب آن‌ها بر اثر سیل آلوده یا از بین رفته بودند. وی افزود که تیم‌های بنیاد خیریه‌ی بارزانی با کمک ماشین‌آلات سنگین (شُوفِل) و کارگران، خانه‌ها را پاکسازی کرده و گل‌ولای و وسایل تخریب‌شده بر اثر آب را که دیگر قابل استفاده نبودند، جمع‌آوری کرده‌اند.

در خصوص گام‌های آتی، سروه صالح اظهار داشت: «از فردا، توزیع یک بسته‌ی کمک اضطراری (Emergency) میان سیل‌زدگان را آغاز می‌کنیم. این بسته شامل مواد شوینده، لوازم خواب مانند تشک و پتو، بخاری و سوخت است». بنیاد خیریه‌ی بارزانی، که یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است و در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ شمسی) در اربیل تأسیس شده، سابقه‌ای طولانی در ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه به آوارگان، پناهندگان و جوامع آسیب‌پذیر دارد و این اقدامات را با هدایت پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، انجام می‌دهد.